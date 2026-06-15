Kırgızistan'da 6 yıl önce Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarka görev yapan Ulugbek Kochkorov, ABD'de kurye olarak çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Kochkorov, "Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan utanmıyorum" ifadelerinde bulundu.

Kırgızistan siyasetinin tanınan isimlerinden olan eski Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ulugbek Kochkorov yıllar sonra ABD’de görüntülendi.

ABD'de kuryelik yaparken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, eski bakanın yeni hayatı kamuoyunda dikkat çekti.

Eski Kırgızistan Bakanı ABDde kurye oldu! O sözleri çok konuşuldu

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Kochkorov'un paketleri aracına yüklediği ve dağıtım yaptığı anlar yer aldı. Milyonlarca kez izlenen görüntüler, bir dönem ülke yönetiminde önemli görevler üstlenen siyasetçinin bugün emeğiyle geçimini sağladığını gösterdi.

Uzun yıllar kamu görevlerinde bulunan Kochkorov, milletvekilliğinin ardından 2018-2020 yılları arasında Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. Siyasi kariyeri boyunca aktif bir rol üstlenen eski bakan, bir dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmuştu.

Eski Kırgızistan Bakanı ABDde kurye oldu! O sözleri çok konuşuldu

Kochkorov, Ekim 2020'de tartışmalı parlamento seçimleri sonrasında başlayan kitlesel protestolar ve dönemin Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasıyla sonuçlanan siyasi süreçte görevinden uzaklaştırıldı. Bu gelişmelerin ardından ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Eski Kırgızistan Bakanı ABDde kurye oldu! O sözleri çok konuşuldu

“HELAL BİR İŞTE ÇALIŞARAK PARA KAZANMAKTAN UTANMIYORUM”

Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan Kochkorov, yaptığı işten memnun olduğunu belirterek, "Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan utanmıyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Eski bakanın açıklamaları sosyal medyada geniş destek gördü. Çok sayıda kullanıcı, makamların geçici olduğunu ancak emeğin ve alın terinin her zaman değer taşıdığını vurgulayarak Kochkorov'a destek mesajları paylaştı.

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