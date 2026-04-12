Tayland’da içerik çekmek için denize giren bir sosyal medya fenomeni, dev bir dalgaya kapılarak gözden kayboldu. Genç kadının akıbeti belirsizliğini korurken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Tayland’ın turistik bir sahilinde meydana gelen olayda, kimliği henüz açıklanmayan bir sosyal medya fenomeni, takipçileri için video çekmek üzere telefonunu kumsal üzerine sabitledi. Kaydı başlattıktan sonra denize doğru ilerleyen genç kadın, rüzgarlı hava ve dev dalgaların kurbanı oldu.

DEV DALGALAR SÜRÜKLEDİ

Görüntülerde, fenomenin denize girmesinden kısa bir süre sonra dev bir dalganın kıyıya vurduğu ve genç kadının dengesini kaybettiği görülüyor. Bölgede etkili olan ve 'çeken akıntı' olarak da bilinen rip akıntısı, talihsiz kadını hızla derinliklere doğru çekmeye başladı. Çaresizce dalgalarla mücadele eden fenomen, saniyeler içerisinde sürüklenerek kameranın görüş açısından çıktı.

Kadının cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerin internette hızla yayılmasının ardından dünya çapında pek çok kullanıcı endişelerini dile getirdi. Uzmanlar, bu tür durumlarda panik yapılmaması ve kıyıya dik değil, paralel şekilde yüzülmesi gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen yerel yetkililerden fenomenin sağlık durumuna veya bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası