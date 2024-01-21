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    Filistin ABD'ye ateş püskürdü: Şimdi bizi tanımanızın vakti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail-Hamas Savaşı'nın bölgedeki gerilimi had safhaya ulaştırmasının ardından ülkeler çözüm arayışına girdi. Birçok ülke gibi ABD'nin "İki devletli yapı" önerisine Filistin'den cevap geldi. ABD'nin henüz kendilerini tanımadığını hatırlatan Filistin, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir." ifadelerini kullandı.

    Filistin ABD&#039;ye ateş püskürdü: Şimdi bizi tanımanızın vakti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin sadece iki devletli çözümden söz etmesi değil Filistin'i devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi.

    'BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN'DEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

    Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Ebu Rudeyne, İsrail'in barış ve istikrarla ilgilenmediğini ve hala bağımsız bir Filistin devleti kurmadan barışın elde edilmeyeceğinin farkında olmadığına dikkati çekerek, "ABD'den de Filistin'i tanınması bekleniyor, iki devletli çözümden söz etmesi değil. Bu vakit, bunu yapmanın en uygun vaktidir." dedi.

    Filistin ABD'ye ateş püskürdü: Şimdi bizi tanımanızın vakti

    Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararları, BM Genel Kurul kararları ve uluslararası fikir birliği, Filistin'i BM'ye üye olmayan ülke statüsüne ve Filistin bayrağının tanınan ülkelerin bayrağının yanına eklediğini ifade eden Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

    "Filistin halkı meşru haklarından, Kudüs ve mukaddesatından ve ne kadar sürecek olursa olsun bağımsız Filistin devletlerinin kurulmasından vazgeçmeyecek."

    NETANYAHU'NUN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    Netanyahu dün, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez daha tekrar etmişti.

    İsrail Başbakanı Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında da, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.

    Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.

    ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDFilistin
    Haberler > Dünya > Filistin ABD'ye ateş püskürdü: Şimdi bizi tanımanızın vakti
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