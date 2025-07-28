Fransa korkutan yangın dalgası! 5 bölgede alarm verildi

Avrupa genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, Fransa'da ciddi sonuçlara yol açıyor. Özellikle ülkenin güney bölgelerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları yayılıyor. 26 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 660 hektar ormanlık alan küle döndü.

Avrupa'nın birçok ülkesinde etkisini hissettiren sıcak hava, Fransa'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcakların etkisiyle başlayan yangınlar giderek büyüyor.

Fransa'nın güneyindeki Var, Gard ve Herault'ın aralarında bulunduğu 3 vilayette 'yüksek' yangın riski, Aude ve Pyrenees-Orientales vilayetlerinde ise 'aşırı yüksek' yangın riski alarmı verildi.

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658 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Aude vilayetine bağlı Sigean'da 26 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alındı, bölgede şu ana kadar 650 hektar ormanlık alan kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarına 18 itfaiye aracıyla 630'dan fazla itfaiye eri katıldı.

Fransa'nın Alper-Maritimes bölgesindeki Caussols yakınlarında dün gece başlayan yangına da müdahale edildi. 20 itfaiye aracı ile 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 8 hektarlık orman yok oldu.

Yangın, itfaiyecilerin gece boyu süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı, soğutma ve yol kenarındaki temizleme çalışmaları sürüyor.

BİR YANGIN DA MARSİLYA'DA

Ayrıca ülkenin güney kesiminde bulunan Marsilya'da dün sabah saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini bildirerek, yeni yangınların önlenmesi için Fransız vatandaşlarına çevreye duyarlı olmaları için çağrı yaptı.