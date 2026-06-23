Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle alarm seviyesi yükseldi. Kızılhaç, sıcaklığın binlerce kişi için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunurken, Paris'teki Eyfel Kulesi de yüksek sıcaklık nedeniyle erken kapatılma kararı aldı.

Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık ve güvenlik uyarıları peş peşe geliyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), aşırı sıcakların özellikle risk grubundaki kişiler için ciddi tehlike oluşturduğunu açıkladı.

IFRC'nin kıdemli iklim politikası sorumlusu Mary Friel, önümüzdeki günlerde ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Öte yandan Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 18 Haziran'dan bu yana serinlemek amacıyla denize, nehre ve göllere giren en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Can kayıplarının büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu söyleyen Lecornu, sıcak hava dalgasının sağlık sistemi üzerindeki yükünün arttığını belirterek ORSAN acil sağlık planının ikinci seviyesinin devreye alındığını duyurdu.

"ÖLÜM KALIM MESELESİNE DÖNÜŞEBİLİR"

Friel, Avrupa genelinde binlerce kişinin aşırı sıcaklardan etkilenebileceğini belirterek, "Önlem alınmazsa aşırı sıcaklıklar hızla bir ölüm kalım meselesine dönüşebilir" dedi.

Kızılhaç, vatandaşlara sıcak hava uyarılarını takip etmeleri, yerel makamların tavsiyelerine uymaları ve özellikle yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar, kronik hastalığı bulunanlar ve evsizler gibi risk altındaki kişilere destek olmaları çağrısında bulundu.

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"İÇ MEKAN SICAKLIĞI GİZLİ TEHDİT"

Mary Friel, tehlikenin yalnızca dışarıdaki sıcaklıklarla sınırlı olmadığını söyledi.

"İç mekan sıcaklığı, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı ve sağlık sorunları bulunan kişiler için gizli bir tehdit oluşturuyor" diyen Friel, sıcaklık stresinin birçok kişi için sessiz ve görünmez bir risk haline geldiğini ifade etti.

EYFEL KULESİ ERKEN KAPATILDI

Sıcak hava dalgası turizm sektörünü de etkiledi. Paris'teki Eyfel Kulesi'nin işletmecisi, yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tahmin edilen yüksek sıcaklıklar nedeniyle Eyfel Kulesi istisnai olarak saat 16.00'da kapanacaktır" bilgisi paylaşıldı.

AVRUPA'DA KIRMIZI ALARM

İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kırmızı alarm ve sağlık uyarıları yayımlandı. Fransa'nın son yılların en sıcak gecelerinden birini yaşadığı aktarıldı.

Uzmanlar, fosil yakıt kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcakların daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

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