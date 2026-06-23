İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu 9'uncu sırada tamamlayan Lazio, bir süredir arayışta olduğu teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan ismi duyurdu.

Lazio, teknik direktörlük görevine Milan efsanesi (1999-2012) Gennaro Gattuso'yu getirdi. Serie A temsilcisi, son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran 48 yaşındaki hoca ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gennaro Gattuso

Kulüpten yapılan açıklamada, Gattuso'nun sahip olduğu deneyim, profesyonellik ve kararlılığın takımın sportif hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağına inandıkları ifade edildi. Lazio yönetimi, yeni teknik direktörün liderliğinde başarılı bir dönem geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

GATTUSO'NUN KARİYERİ

Profesyonel futbol yolculuğuna 2013 yılında nokta koyma kararı alan Gattuso, teknik direktör olarak Palermo, OFI, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya, Hajduk Split ve İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.

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