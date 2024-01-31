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    • Fransa'da 'kürtaj' kararı: İlk ülke olabilir

    Fransa'da kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısı Ulusal Mecliste kabul edildi. Tasarı Parlamentodan geçerse, Fransa kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Fransa, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı Ulusal Mecliste merkez ve solcu partilerin oyları ile kabul edildi. Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 30'a karşı 493 oyla meclisten geçti.

    28 ŞUBAT'TA SENATODA GÖRÜŞÜLECEK

    Tasarının, 28 Şubat'ta Parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan sağcıların çoğunlukta olduğu Senatoda tasarıya ilişkin görüşmelerin zor geçebileceği belirtiliyor.

    Senatoda Ulusal Meclisin onayladığı metin üzerinde uzlaşı sağlanırsa, Parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de tasarıya ilişkin nihai oylama yapılacak. Tasarı'nın, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor.

    İLK ÜLKE OLACAK

    Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarı Parlamentodan geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Fransa
    Haberler > Dünya > Fransa'da 'kürtaj' kararı: İlk ülke olabilir
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