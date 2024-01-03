Fransa'dan İsrail'e kınama!

3 Ocak 2024 16:09 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 16:58

Fransa'nın, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini" isteyen İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarını kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin, Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar verme yetkisi olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölgeden göç etmelerini, Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve buranın işgal edilmesini isteyen İsrailli Bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarını kınadığı ifade edildi.

"İsrail'i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, halkı zorla yerinden etmenin, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin ve Gazzelilerin geleceğinin, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşayacak "birleşmiş bir Filistin devletinde" yattığı değerlendirmesine yer verildi.

Ben-Gvir ve Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.