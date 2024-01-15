Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Gazze'de ağır kayıplar alan İsrail ordusu adım adım geri çekiliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail ordusu, ağır kayıplar aldığı Gazze Şeridi'ndeki 36'ncı Tümen'i geri çekeceğini duyurdu. İsrail daha önce de 3 birliğini daha geri çekmişti.

    Gazze&#039;de ağır kayıplar alan İsrail ordusu adım adım geri çekiliyor
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Gazze'de 101 gündür katliam yapan İsrail ordusu aldığı ağır darbeler sonrasında adım adım geri çekiliyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki 36'ncı Tümen'i geri çekeceğini açıklandı. İsrail ordusu daha önce de Gazze Şeridi'nde bulunan 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayını geri çekeceği bildirilmişti.

    İSRAİL ORDUSU ADIM ADIM GERİ ÇEKİLİYOR

    İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 3 tümenin "savaşa" devam edeceği, 36'ncı Tümen'in ise geri çekileceği belirtildi. 

    İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu da 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

    İsrail resmi televizyonu KAN'ın 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, ordunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde daha küçük askeri güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği belirtilmişti.

    İSRAİLLİ BİNBAŞI HAMAS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürülmüş oldu.

    CIA DEVREYE GİRİYOR

    New York Times, ABD istihbarat birimi CIA, İsrail'in Gazze'de yaptığı gelişi güzel saldırılar yerine Hamas’ın Gazze’deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kuruduğu öne sürmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Gazze'de ağır kayıplar alan İsrail ordusu adım adım geri çekiliyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Dost ateşi' Putin'i çıldırttı! Rusya milyonlarca dolarını kendi elleriyle denize gömdü - Dünya'Dost ateşi' Putin'i çıldırttı! Rusya milyonlarca dolarını kendi elleriyle denize gömdüABD ordusunun konuşlandığı üsse roketatarlı saldırı! 1 asker yaralandı - DünyaABD ordusunun konuşlandığı üsse roketatarlı saldırı! 1 asker yaralandıHusi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz'de ABD’ye ait gemi vuruldu - DünyaHusi lideri açık açık tehdit etti! Kızıldeniz'de ABD’ye ait gemi vurulduSıcak hava balonu faciasında 4 kişi öldü - DünyaSıcak hava balonu faciasında 4 kişi öldüToplu asker ölümlerinin nedeni bulundu - DünyaToplu asker ölümlerinin nedeni bulunduİsrail'den insanlık dışı eylem! Gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtılar - Dünyaİsrail'den insanlık dışı eylem! Gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtılarYemen askeri gücü 2024! Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? Yemen uçak sayısı! - DünyaYemen askeri gücü 2024! Yemen’in kaç askeri var, dünyada kaçıncı? Yemen uçak sayısı!Türkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyor - DünyaTürkler yaptı, Almanlar yazdı: Türkiye İHA'larına güveniyorKızıldeniz suları kaynıyor, Husiler ABD gemisine füze attı - DünyaKızıldeniz suları kaynıyor, Husiler ABD gemisine füze attıKolombiya Cumhurbaşkanı, Hamas'ı suçlayanları hedef aldı: Ölümlerden İsrail sorumlu - DünyaKolombiya Cumhurbaşkanı, Hamas'ı suçlayanları hedef aldı: Ölümlerden İsrail sorumlu
    Sonraki Haber Yükleniyor...