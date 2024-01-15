Gazze'de ağır kayıplar alan İsrail ordusu adım adım geri çekiliyor

15 Ocak 2024 21:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 21:22

Gazze'de 101 gündür katliam yapan İsrail ordusu aldığı ağır darbeler sonrasında adım adım geri çekiliyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki 36'ncı Tümen'i geri çekeceğini açıklandı. İsrail ordusu daha önce de Gazze Şeridi'nde bulunan 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayını geri çekeceği bildirilmişti.

İSRAİL ORDUSU ADIM ADIM GERİ ÇEKİLİYOR

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 3 tümenin "savaşa" devam edeceği, 36'ncı Tümen'in ise geri çekileceği belirtildi.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu da 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

İsrail resmi televizyonu KAN'ın 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, ordunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde daha küçük askeri güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği belirtilmişti.

İSRAİLLİ BİNBAŞI HAMAS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürülmüş oldu.

CIA DEVREYE GİRİYOR

New York Times, ABD istihbarat birimi CIA, İsrail'in Gazze'de yaptığı gelişi güzel saldırılar yerine Hamas’ın Gazze’deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kuruduğu öne sürmüştü.