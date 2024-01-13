ABD medyasından Gazze için yeni iddia! CIA, Hamas liderleri için harekete geçti

13 Ocak 2024 17:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 18:27

İsrail, 7 Ekim'den Hamas tünelleri olduğu iddasıyla hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin bu yana Gazze'de ölüm yağdırıyor. İsrail, aylardır süren saldırılarında 23 bini aşkın masum Filistinliyi katletti. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. ABD Başkanı Bliken'in İsrail'i ziyaretinin ardından Gazze'de yeni planın devreye koyulacağı öne sürüldü.

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, CIA tarafından Hamas’ın Gazze’deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kurulduğunu, toplanan bilgilerin İsrail’e iletildiğini iddia etti.

CIA ÜST DÜZEY HAMAS LİDERLERİ HEDEF ALACAK

NYT, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin İsrail'in çok sayıda sivil ölüme yol açan geniş çaplı saldırılar yerine Hamas liderlerini hedef almasını istediği belirtti.

Haberde, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA tarafından İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde olduğu düşünülen Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin ve Gazze’de tutulan rehinelerin yerlerini tespit etmek amacıyla yeni bir "görev gücü" kurduğu ve toplanan bilgilerin İsrail ile paylaşıldığını öne sürüldü.

CIA'YE TALİMAT ÜST DÜZEY İSİMDEN GELDİ

Talimat, 7 Ekim saldırılarının ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından verildi. Sullivan’ın istihbarat teşkilatlarına ve Savunma Bakanlığı'na özel bir görev gücü oluşturulması ve Hamas liderlerine yönelik istihbarat faaliyetlerinin arttırılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Bunun üzerine ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) de Hamas'ı “öncelik listesinde” 4. seviyeden daha acil seviye olan 2. seviyeye yükselttiği aktarıldı.

ABD İSRAİL'İ ZORLUYOR

“ABD, İsrail’i askeri harekatını Hamas’ın üst düzey isimlerine odaklanacak şekilde yeniden düzenlemeye zorluyor”

Haberde, “ABD, İsrail'i Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan geniş çaplı saldırılar yerine üst düzey liderleri öldürmeye veya yakalamaya odaklanacak şekilde askeri harekatını yeniden düzenlemeye zorluyor” ifadeleri kullanıldı. ABD'li yetkililere göre Washington yönetiminin 7 Ekim'den önce Hamas'la ilgili istihbaratının çoğunu İsrail'e dayandırdığı, ancak 7 Ekim'deki saldırının İsrail'in Hamas'a ilişkin istihbaratında önemli zayıflıkları olduğunu gösterdiği aktarıldı.