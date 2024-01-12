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    2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor, iletişim ve internet kesildi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 17 Ekim'den bu yana kanlı saldırıların hedefi olan Gazze'de iletişim ve internet yeniden kesildi. Topyekün ablukadaki şehirde bombardıman devam ederken, 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor.

    2 milyon Gazzeli&#039;den haber alınamıyor, iletişim ve internet kesildi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Gazze'ye yönelik kanlı saldırılar devam ediyor. On binlerce Filistinli bombardımanlarda hayatını kaybederken, yerinden edilmiş binlerce kişi de insani krizin derinleştiği şehirde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

    İNTERNET VE İLETİŞİM KESİLDİ

    Yakıt ikmalinin durduğu, sınırlı yardımın ulaştığı Gazze'de şimdi de internet ve elektrik kesildi. 

    Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan yapılan açıklamada, "Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm hizmetlerin (cep telefonu, sabit hat ve internet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İSRAİL ALT YAPIYI HEDEF ALDI

    Bir diğer telekomünikasyon şirketi Ooredoo'dan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları nedeniyle telekomünikasyon ve internet şirketlerini besleyen ana hatların defalarca zarar gördüğü belirtildi.

    TÜM HİZMETLER DURDU

    Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde şirketin tüm hizmetlerinin durduğu kaydedilen haberde, kuzey kesimde iletişimin kesintili olarak devam ettiği aktarıldı.

    GAZZENİ'NİN 9. KEZ DÜNYA İLE BAĞLANTISI KOPTU

    Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gazzeİnternetİletişim
    Haberler > Dünya > 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor, iletişim ve internet kesildi
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