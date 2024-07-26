Gazze'de ateşkes görüşmeleri yeniden başlıyor!

Gazze'de aylardır devam eden katliamda ateşkes arayışı sürüyor. İsrail'in defalarca baltaladığı görüşmeler yeniden başlıyor. CIA Direktörü Bill Burns, Roma'da üst düzey İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelecek.

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırılarıyla 40 bine yakın Filistinliyi katletti. Kadın çocuk, genç yaşlı demeden bombalar yağdıran İsrail, tüm dünyanın çağrılarına rağmen ateşkes taleplerini her defasında baltaladı. Gazze'de ateşkes arayışı sürerken, tarafların Roma'da bir araya geleceği öğrenildi.

ROMA'DA ATEŞKES ARAYIŞI SÜRECEK

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin Amerikan ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İtalya'nın başkenti Roma'da 28 Temmuz'da İsrail ile Hamas arasında uzun süredir devam eden ve kritik bir dönemeçte olan esir takası ve ateşkes müzakerelerine dair önemli bir görüşme olacak.

Amerikan ve İsrailli yetkililere göre, Burns, Roma'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea ile bir araya gelecek.

Konuya aşina bir kaynak, görüşmede müzakerelerin ayrıntılı biçimde ele alınmasının beklenmediğini ancak esas olarak ileriye dönük stratejiye odaklanılacağını dile getirdi.

NATANYAHU ANLAŞMAYI GECİKTİRİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çeşitli taleplerle anlaşmayı geciktirdiği ve sürüncemede bıraktığı İsrail medyasına sık sık konu oluyor. Ancak Netanyahu'nun ABD ziyareti kapsamında dün Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından, esir takası ve ateşkes anlaşmasının kısa süre içerisinde sağlanacağı konusunda daha iyimser bir hava hakim.

İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun görüşme esnasında Biden'a iki gün içinde Katar ve Mısırlı arabuluculara Hamas'a iletilmek üzere güncellenmiş bir teklif göndermeyi taahhüt ettiğini dile getirdi.