Gazze'de insanlık ayıbı: Bir çuval un için saatlerce kuyrukta beklediler!

30 Aralık 2023 13:43 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 14:17

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evlerinden sürülen Filistinliler, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Tüm dünyanın gözü önünde sivillere yönelik en ağır saldırılarına devam eden İsrail, bölgeye insani yardım girişini de sınırlama getirdi. Yıkımın en ağır boyutlarını yaşayan halk, çatışmaların başladığı ilk günden bu yana en temel ihtiyaçlarına dahi erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor.

SOĞUK HAVADA SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Sağlık ve barınma ihityaçlarından öte gıdaya erişimde de büyük bir krizin tam ortasında olan Filistin halkı buğday öğütmek ve un alabilmek için değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Değirmenler ise kısıtlı yakıt tedariki nedeniyle kısa süre çalışabiliyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene gelenler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen bir çuval un alabilmek için saatlerce sırada bekliyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazzelilere dağıttığı un miktarı da ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. İsrail’in saldırıları diğer yandan yardım kamyonlarının yoğun nüfuslu kampta ilerleyişine ve yardım dağıtımına da engelliyor.