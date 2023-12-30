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    Gazze'de insanlık ayıbı: Bir çuval un için saatlerce kuyrukta beklediler!

    Gazze Şeridi'nde savaş merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene bir çuval un alabilmek için gelen Filistinliler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen saatlerce uzun kuyrukta bekliyor.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evlerinden sürülen Filistinliler, hayatta kalma mücadelesi veriyor. 

    Tüm dünyanın gözü önünde sivillere yönelik en ağır saldırılarına devam eden İsrail, bölgeye insani yardım girişini de sınırlama getirdi. Yıkımın en ağır boyutlarını yaşayan halk, çatışmaların başladığı ilk günden bu yana en temel ihtiyaçlarına dahi erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor. 

    SOĞUK HAVADA SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

    Sağlık ve barınma ihityaçlarından öte gıdaya erişimde de büyük bir krizin tam ortasında olan Filistin halkı buğday öğütmek ve un alabilmek için değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

    Değirmenler ise kısıtlı yakıt tedariki nedeniyle kısa süre çalışabiliyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene gelenler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen bir çuval un alabilmek için saatlerce sırada bekliyor.

    Ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazzelilere dağıttığı un miktarı da ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. İsrail’in saldırıları diğer yandan yardım kamyonlarının yoğun nüfuslu kampta ilerleyişine ve yardım dağıtımına da engelliyor.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    GazzeUnDeğirmenIsrailSavaş
    Haberler > Dünya > Gazze'de insanlık ayıbı: Bir çuval un için saatlerce kuyrukta beklediler!
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