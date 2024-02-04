Gazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp!

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 'ateşkes' umudunun gölgesinde devam ediyor. Can kaybının 27 bine dayandığı Gazze'de kurtarma operasyonuna giden Kızılay ekibinden de bir haftadır haber alınamıyor. Ekibin İsrail güçlerince hedef alınan bir araçta sıkışıp kalan kız çocuğuna yardıma gittiği öğrenilirken, küçük kızdan da bir iz yok.

İsrail- Hamas arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Paris'te geçtiğimiz günlerde Katar arabuluğucunda gerçekleşen görüşmeler ateşkes umudunu yeniden doğurmuş, ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

Hamas kalıcı ateşkes isterken, İsrail ise bugün Refah'a yeni saldırı planladığını duyurmuştu.

KÜÇÜK KIZ VE KIZILAY EKİBİNE NE OLDU?

Gazze'de durum her geçen saat daha da kötüleşirken, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden de haber alınamadığı öğrenildi.

'GERÇEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIN' ÇAĞRISI

Filistin Kızılay'ının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Filistin Kızılayı, Gazze'de İsrail güçlerince hedef alınan 15 yaşındaki Leyan Hamade ve ailesinin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığını bildirerek ses kaydını paylaşmıştı. 15 yaşındaki Leyan öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dİye konuşmuştu.

EKİPLE İRTİBAT KOPTU

Leyan yardım çağrısının ardından hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Hind Receb ise aynı araçta mahsur kalmıştı. Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçlerinin izin vermediği belirtilmiş ardından da ekiple bağlantı kesilmişti.