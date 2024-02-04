Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Gazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze&#039;de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp!
    Gazze, Kızılay, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 'ateşkes' umudunun gölgesinde devam ediyor. Can kaybının 27 bine dayandığı Gazze'de kurtarma operasyonuna giden Kızılay ekibinden de bir haftadır haber alınamıyor. Ekibin İsrail güçlerince hedef alınan bir araçta sıkışıp kalan kız çocuğuna yardıma gittiği öğrenilirken, küçük kızdan da bir iz yok.

    İsrail- Hamas arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Paris'te geçtiğimiz günlerde Katar arabuluğucunda gerçekleşen görüşmeler ateşkes umudunu yeniden doğurmuş, ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

    Hamas kalıcı ateşkes isterken, İsrail ise bugün Refah'a yeni saldırı planladığını duyurmuştu.

    KÜÇÜK KIZ VE KIZILAY EKİBİNE NE OLDU?

    Gazze'de durum her geçen saat daha da kötüleşirken, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden de haber alınamadığı öğrenildi.

    'GERÇEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIN' ÇAĞRISI

    Filistin Kızılay'ının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

    Gazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp!

    SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Filistin Kızılayı, Gazze'de İsrail güçlerince hedef alınan 15 yaşındaki Leyan Hamade ve ailesinin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığını bildirerek ses kaydını paylaşmıştı. 15 yaşındaki Leyan öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık." dİye konuşmuştu.

    EKİPLE İRTİBAT KOPTU

    Leyan yardım çağrısının ardından hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Hind Receb ise aynı araçta mahsur kalmıştı. Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçlerinin izin vermediği belirtilmiş ardından da ekiple bağlantı kesilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeKızılay
    Haberler > Dünya > Gazze'de kurtarma görevine giden Kızılay ekibi kayıp!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Netanyahu resmen açıkladı! İsrail'den yeni kara harekatı sinyali - DünyaNetanyahu resmen açıkladı! İsrail'den yeni kara harekatı sinyaliZelenskiy'den cephe hattındaki askerlere ziyaret - DünyaZelenskiy'den cephe hattındaki askerlere ziyaretTürk Özel Harekat göz doldurmuştu! SWAT Challenge'da Suudi Arabistan ekibi rehineyi 2 kez yere düşürdü - DünyaSuudi Arabistan ekibi rezil oldu! Rehineyi 2 kez düşürdülerKuzey İrlanda'da hem ilk hem de tarihi adım! Milliyetçi Michelle O'Neill başbakan seçildi - Dünya'Yeni şafağı temsil eden tarihi bir gün'Gerilim artıyor... Yüzlerce kamyon ve TIR, Teksas-Meksika sınırına akın etti - DünyaYüzlerce kamyon ve TIR sınıra akın ettiMİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas liderlerinden Haniye ile görüşmesi dünyada yankı uyandırdı - DünyaSürpriz görüşme dünyada böyle yankılandıFransız çiftçiler, AB'nin tarım politikalarına karşı! Marketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha ettiler - DünyaMarketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha ettilerTürk özel harekat polislerinin performansı göz doldurdu: Gücümüzü göreceksiniz - Dünya"Türk'ün gücünü göreceksiniz"Hamas lideri el-Hamdan'dan ateşkes açıklaması: Söz konusu değil - Dünya'Ateşkes' iddialarına son noktayı koyduŞili’deki orman yangınlarında can kaybı 51’e yükseldi - DünyaAlevlere teslim olan ülkede can kaybı arttı
    Sonraki Haber Yükleniyor...