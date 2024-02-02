Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Şubat 2024 19:07 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 19:41 - Güncelleme:

Gazze, İsrail, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail, dört bir yandan kuşattığı Gazze'nin bazı bölgelerinden çekildi. Ölümün yanı sıra kıtlığa da sürüklediği kenti moloz ve kül yığınına çeviren İsrail'in neden olduğu vahşet Karameh bölgesindeki yıkımla gün yüzüne çıktı.