Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail, dört bir yandan kuşattığı Gazze'nin bazı bölgelerinden çekildi. Ölümün yanı sıra kıtlığa da sürüklediği kenti moloz ve kül yığınına çeviren İsrail'in neden olduğu vahşet Karameh bölgesindeki yıkımla gün yüzüne çıktı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardıman yağmuruna tutuyor. Bölgede 1.9 milyon kişi yerinden olurken 2.2 milyon kişi kıtlık ile karşı karşıya.
Bir çuval una, bir bidon suya ulaşmak için saatlerce kuyruklarda bekleyen Gazzeliler için 'açlık' tehlikesi 'felaket' düzeyine geldi.
İsrail'in dört aydır sürdürdüğü kanlı saldırıları için son olarak Katar'dan ateşkes iddiaları gelmişti. Katar, İsrail'in ateşkes teklifini kabul ettiğini Hamas'tan da ilk olumlu onayın alındığını duyurmuştu. Ancak Hamas, “Gazze'de ateşkes önerisine cevap vermedik, hala üzerinde çalışılıyoruz" açıklamasını yapmıştık.
KENT MOLOZ VE KÜL YIĞINI İÇİNDE
Milyonlarca Filistinli 'ateşkes' haberini beklerken 27 Ekim'de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi.
Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentin mahallelerini moloz ve kül yığınına çevirdi.
İsrail ordusunun çekilmesiyle Gazze kentinin batısındaki Karameh bölgesinde yıkım gün yüzüne çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı