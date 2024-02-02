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    • Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze &#039;kül&#039;e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı
    Gazze, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, dört bir yandan kuşattığı Gazze'nin bazı bölgelerinden çekildi. Ölümün yanı sıra kıtlığa da sürüklediği kenti moloz ve kül yığınına çeviren İsrail'in neden olduğu vahşet Karameh bölgesindeki yıkımla gün yüzüne çıktı. 

    İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombardıman yağmuruna tutuyor. Bölgede 1.9 milyon kişi yerinden olurken 2.2 milyon kişi kıtlık ile karşı karşıya.

    Bir çuval una, bir bidon suya ulaşmak için saatlerce kuyruklarda bekleyen Gazzeliler için 'açlık' tehlikesi 'felaket' düzeyine geldi. 

    Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı

    İsrail'in dört aydır sürdürdüğü kanlı saldırıları için son olarak Katar'dan ateşkes iddiaları gelmişti. Katar,  İsrail'in ateşkes teklifini kabul ettiğini Hamas'tan da ilk olumlu onayın alındığını duyurmuştu. Ancak Hamas, “Gazze'de ateşkes önerisine cevap vermedik, hala üzerinde çalışılıyoruz" açıklamasını yapmıştık.

    Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı

    KENT MOLOZ VE KÜL YIĞINI İÇİNDE

    Milyonlarca Filistinli 'ateşkes' haberini beklerken 27 Ekim'de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi.

    Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı

    Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentin mahallelerini moloz ve kül yığınına çevirdi.

    Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı

    İsrail ordusunun çekilmesiyle Gazze kentinin batısındaki Karameh bölgesinde yıkım gün yüzüne çıktı.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gazzeİsrail
    Haberler > Dünya > Gazze 'kül'e döndü... İsrail geride enkaz bıraktı
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