Mescid-i Aksa'da bitmeyen cuma hüznü: İsrail'in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Şubat 2024 14:25 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 14:28 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. 17 haftadır devam eden engellemeler sonucu Mescid-i Aksa ve çevresi yine boş kaldı...