Mescid-i Aksa'da bitmeyen cuma hüznü: İsrail'in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. 17 haftadır devam eden engellemeler sonucu Mescid-i Aksa ve çevresi yine boş kaldı...
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı, hayatta kalanlar ise zulmün ortasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da da manzara aynı...
İsrail, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamalarını 17. haftada da sürdürüyor.
Kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa ve çevresinin boş olduğu görüldü.
Öte yandan İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurmak için diplomatik çabalar da sürüyor. Son olarak Katar Dışişleri Bakanlığı, ateşkes teklifine İsrail tarafından onay verildiğini, Hamas'ın da teklifi olumlu karşıladığını açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı