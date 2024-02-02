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    • Mescid-i Aksa'da bitmeyen cuma hüznü: İsrail'in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Mescid-i Aksa&#039;da bitmeyen cuma hüznü: İsrail&#039;in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor
    İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. 17 haftadır devam eden engellemeler sonucu Mescid-i Aksa ve çevresi yine boş kaldı...

    İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bini aştı, hayatta kalanlar ise zulmün ortasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da da manzara aynı...

    Mescid-i Aksa'da bitmeyen cuma hüznü: İsrail'in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor

    İsrail, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamalarını 17. haftada da sürdürüyor.

    Mescid-i Aksa'da bitmeyen cuma hüznü: İsrail'in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor

    Kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa ve çevresinin boş olduğu görüldü.

    Mescid-i Aksa'da bitmeyen cuma hüznü: İsrail'in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor

    Öte yandan İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurmak için diplomatik çabalar da sürüyor. Son olarak Katar Dışişleri Bakanlığı, ateşkes teklifine İsrail tarafından onay verildiğini, Hamas'ın da teklifi olumlu karşıladığını açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistin
    Haberler > Dünya > Mescid-i Aksa'da bitmeyen cuma hüznü: İsrail'in kısıtlamaları 17 haftadır devam ediyor
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