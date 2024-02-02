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    • Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze&#039;de can kaybı 27 bin 131&#039;e çıktı
    Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail güçleri son 24 saatte Gazze'de 112 Filistinliyi daha öldürdü, 148 Filistinliyi de yaraladı. Can kaybı toplamda 27 bin 131'e yükseldi

    İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 27 bin 131’e ulaştı.

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

    İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

    Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gazze
    Haberler > Dünya > Gazze'de can kaybı 27 bin 131'e çıktı
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