Gazze'de "savaş sonrası planlar" masada! Trump'a damadı Kushner brifing verdi

8 Ağustos'ta işgal kararı alan İsrail, binlerce askerle abluka altına aldığı Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de ateşkes ihtimali, İsrail'in kabul etmemesi nedeniyle gün geçtikçe azaldı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de çatışmaların yıl sonunda sona erebileceğini söylerken, Beyaz Saray'da savaş sonrası planlar masaya yatırılmaya başlandı. ABD medyasının iddialarına göre İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Beyaz Saray'da bugün yapılan Gazze toplantısında, "savaş sonrası planları" hakkında brifing verdi.

BEYAZ SARAY'DA GAZZE TOPLANTISI

Amerikan Axios haber platformunun iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre Blair ile Kushner, bugün yapılan Gazze toplantısına katıldı.

TRUMP'A SAVAŞ SONRASI İÇİN BRİFİNG VERİLDİ

Habere göre iki isim, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ve ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı belirtilen toplantıda, "Gazze'de savaştan sonraki süreçte bölgenin yeniden inşası ve siyasi durum" da dahil birçok konu başlığı hakkında yetkililere brifing sundu.

HAMAS'SIZ OLASI SENARYOLAR MASADA

Söz konusu toplantıda Blair ile Kushner'in "Gazze'de Hamas'ın olmadığı bir siyasi yönetim" hakkındaki olası senaryolarla ilgili hazırlıkları da paylaştığı iddia edildi.

Toplantıya ilişkin bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Trump, savaşın sona ermesini istediğini ve bölgedeki herkes için barış ve refah istediğini açıkça belirtmiştir. Beyaz Saray'ın şu anda toplantı hakkında paylaşacak başka bir bilgisi yoktur." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıklamıştı.

Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." demişti.