Gazze'ye büyük çıkarma! İsrail ablukasını kırmak için çok sayıda gemi yola çıkıyor

YILMAZ BİLGEN - İsrail’in Gazze’deki katliamı devam ederken 44 ülkeden her şeyi göze alan çok sayıda gönüllü, düzinelerce gemiyle bir kez daha Gazze için sefere çıkıyor. Akdeniz’den insani koridor açmak için yola çıkan gönüllüler, 14 Eylül’de Gazze’de olmayı hedefliyor. Organizasyonun Türkiye koordinasyonunu üstlenen Dr. Hüseyin Durmaz, çıkış noktası İspanya’dan gazetemize vicdan yolculuğunun detaylarını paylaştı. “Vira” demeyi beklediklerini söyleyen Hüseyin Durmaz, Türkiye’den de bu yolculuğa çok ciddi katılım talebi olduğunu belirtti.

BU SEFER BAŞARACAĞIZ

“Akdeniz’den daha önce yapılan Gazze seferleri İsrail’i fazlasıyla korkuttu ve açık denizde sergiledikleri vahşete rağmen bir sonraki sefere ilgi daha da arttı” diyen Dr. Hüseyin Durmaz şöyle konuştu:

Bu sefer Allah’ın izniyle Gazze’ye ulaşacağız. Bu yolda sarf edilen her çaba anlamlıydı. Her sefer İsrail ablukasında ciddi gedikler açtı. Biz 31 Ağustos günü yeniden vira diyeceğiz. Bütün hazırlıklarımız tamam. Yanımızda sembolik de olsa gıda ürünleri ve tıbbî ihtiyaç malzemeleri var. Dili, dini, ırkı, ülkesi farklı onlarca kişi sabırsızlıkla denize açılmayı bekliyor. Takribi 14 günlük bir yolculuk olacak. İsrail şimdiden bütün gücüyle seferi sabote etmeye çalışıyor. Vicdan konvoyunun liman çıkışlarını engellemek adına siyaset, bürokrasi, istihbarat, ekonomi, medya ve tüm baskı mekanizmalarını seferber etti. Ancak başaramayacak. Aylardır abluka, açlık, bombardımanlar altında inleyen kardeşlerimize dokunmaktan öte hiçbir şey düşünmüyoruz. Sadece Müslüman katılımcılar değil; inanç, kültür, ırk, ülke farklılıklarına rağmen tüm katılımcılar herhangi bir korku duymadan yola koyulmak istiyor.

DENİZDEN LOJİSTİK KÖPRÜ KURULACAK

Mavi Marmara Derneği Başkanı ve bir önceki Vicdan Konvoyu katılımcılarından Beheşti İsmail Songür, eylül sonu Akdeniz’de seyrü sefer şansı kalmayacağını bu sebeple özel bir takvim hazırlandığını anlattı.

Songür “Deniz ve hava şartları bazı şeyleri dayatıyor. Bu filo ile denizden lojistik köprü kurulacağına inanıyoruz. Elbette sonrasında ikinci, üçüncü konvoylar gidecek. Kapsamlı bir plan hazırlandı. İsrail’in hedefi gemileri limandan çıkarmamak. Bütün gücüyle prosedür boyutunda engellemelere başladı. Gemilerin bayrak, sigorta ve sertifikalarını düşürmek adına saldırıyor. Biz de muhtemel sabote girişimlerine karşı tedbirlerimizi alıyoruz. İnsanlar ölümü göze alarak yola çıkıyor. Konvoyda Yahudi katılımcılar da var ve herkesin tek bir hedefi bulunuyor; Gazze’nin çığlığına ‘ben buradayım’ diyerek koşmak. Herkes bunu vicdani bir borç görüyor” ifadelerini kullandı.