Gazze'de yeni bir esir takası olacak mı? Herzog, Netanyahu'ya rağmen gizlice görüştü iddiası

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un esir takası ve ateşkesi reddeden Netanyahu'nun ardından Katar ile gizli görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve esir takasını reddetmiş, binlerce Filistinlinin sığındığı Refah şehrini bombalamaya başlamıştı. Mısır'da gerçekleştirilen son ateşkes görüşmelerinde ise 'Filistinliler çadırda yaşasın' diyerek Gazze'de kalıcı çözümü reddeden Netanyahu'ya karşı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Newton'dan karşı hamle geldi. İddialara göre Herzog esir takası müzakerelerini ele almak üzere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle gizlice görüştü.

HERZOG'DAN GİZLİ GÖRÜŞME

İddialar, ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine ait. Axios'un adını açıklamadığı ki kaynağa dayandırdığı haberine göre Herzog'un 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında esir takası müzakerelerini tartışmak üzere Katar Başbakanı Sani’yle gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

İddialara göre Herzog ile Al Sani arasındaki görüşme CIA direktörü Bill Burns ve Mısırlı ve İsrailli casus şeflerinin rehine görüşmelerindeki son öneriyi görüşmek üzere Kahire'de bir araya gelmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

HERZOG, HARRİS İLE SAVAŞ SONRASINI GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise Herzog ayrıca Cuma günü Münih'te Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. İsrailli rehinelerin yanı sıra, Gazze'ye daha fazla insani yardım gelmesi gerektiğini, sivilleri korumanın önemini ve savaş sonrası için planları görüşüldü.

NETANYAHU'YA RAĞMEN ATEŞKES ARAYIŞI SÜRÜYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya rağmen Kahire'de ateşkes görüşmeleri sürüyor. Netanyahu Kahire'de yeni bir esir takası için yapılacak müzakerelere, Tel Aviv'den bir heyetin gitmesine onay vermese de dün CIA direktörü Bill Burns ve Mısırlı ve İsrailli casus şeflerinin rehine görüşmeler için Kahire'ye gitmişti.

New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililerce 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.