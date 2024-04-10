Gazze'ye havadan 10 ton yardım: Endonezya o anları paylaştı

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, 9 ülkenin 14 uçaktan oluşan filosu havadan 10 ton yardım bıraktı. Endonezya ordusu, Ürdün üzerinden gönderilen yardımların bir kısmının bırakılma anına ilişkin anları paylaştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını kara, hava ve denizden saldırmaya devam ediyor. Bombalardan kurtulanlar ise 'açlık ve susuzluk'la karşı karşıya.

İsrail'in insanı yardım taşıyan tırların geçişine izin verilmemesi üzerine kıtlıkla savaşan Gazzelilere havadan yardımlar gönderilmeye başlandı.

9 ÜLKEDEN 10 TON YARDIM

Son olarak ABD, Hollanda, Almanya, Mısır, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa hava kuvvetlerine ait 14 uçaktan oluşan yardım filosu, 10 ton yardımı Gazze üzerinde bıraktı. Yardım kolilerinin içinde un, şeker, pirinç, fasulye, bakliyat, yağın yanında, içme suyu da bulunuyor.

ENDONEZYA O ANLARI PAYLAŞTI

Operasyonun tamamı Ürdünlüler tarafından organize edildi, Endonezya ordusu da havadan yardım operasyonuyla gönderilen yardımların bir kısmının Gazze'ye bırakılma anına ait görüntüleri paylaştı.