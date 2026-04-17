Güney Amerika ülkesi Şili’de meydana gelen kaza sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geri manevra yapan bir nakliye kamyonu, aracın arkasında bulunan iki kadına çarptı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Geri manevra faciası! Telefona dalan iki kadın felaketi yaşadı, o anlar kamerada

İKİ KADINI FARK ETMEDİ, SANİYELER İÇİNDE EZDİ

Görüntülerde, üç kadının park ettikleri araçtan indiği görülüyor. Kadınlardan biri aracın içinde bir şeylerle ilgilenirken, diğer iki kadının ise araç arkasında durarak telefonlarına baktığı görülüyor. Bu sırada geri manevra yapan kamyonun, arkasında bulunan iki kadını fark etmeden ilerlemeye devam ettiği anlaşılıyor.

Kamyonun iki kadına çarpmasıyla birlikte kadınlar yere düşerken, araç içinde bulunan üçüncü kadının durumu fark ederek kamyona vurduğu görülüyor. Bu uyarı üzerine şoförün aracı durdurduğu, ardından panikle aşağı inerek yaralanan kadınların durumunu kontrol etmeye çalıştığı kaydediliyor.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Kadınların çığlık sesleri çevrede paniğe neden olurken, sesleri duyan vatandaşların hızla olay yerine koştuğu görülüyor. Görüntülerde, çevredeki insanların yardıma gelerek kazazedelere destek olmaya çalıştığı da yer alıyor.

Kazaya karışan iki kadının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kullanıcılar arasında tartışma çıkaran kazayla ilgili bazı kişiler kadınların dikkatsiz olduğunu savunurken, bazıları ise sürücünün gerekli kontrolleri yapmadığını öne sürdü.

