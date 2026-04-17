Geri manevra faciası! Telefona dalan iki kadın kamyonun altında kaldı, o anlar kamerada
Şili’de geri manevra yapan bir nakliye kamyonu, aracın arkasındaki iki kadına çarparak yere savurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
- Geri manevra yapan nakliye kamyonu, aracın arkasında bulunan iki kadına çarptı.
- Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- Araç içindeki üçüncü kadın durumu fark ederek kamyona vurdu ve şoför aracı durdurdu.
- Çevredekiler kazazedelere yardım etmek için olay yerine koştu.
- Kazanın ardından kadınların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Güney Amerika ülkesi Şili’de meydana gelen kaza sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geri manevra yapan bir nakliye kamyonu, aracın arkasında bulunan iki kadına çarptı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İKİ KADINI FARK ETMEDİ, SANİYELER İÇİNDE EZDİ
Görüntülerde, üç kadının park ettikleri araçtan indiği görülüyor. Kadınlardan biri aracın içinde bir şeylerle ilgilenirken, diğer iki kadının ise araç arkasında durarak telefonlarına baktığı görülüyor. Bu sırada geri manevra yapan kamyonun, arkasında bulunan iki kadını fark etmeden ilerlemeye devam ettiği anlaşılıyor.
Kamyonun iki kadına çarpmasıyla birlikte kadınlar yere düşerken, araç içinde bulunan üçüncü kadının durumu fark ederek kamyona vurduğu görülüyor. Bu uyarı üzerine şoförün aracı durdurduğu, ardından panikle aşağı inerek yaralanan kadınların durumunu kontrol etmeye çalıştığı kaydediliyor.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Kadınların çığlık sesleri çevrede paniğe neden olurken, sesleri duyan vatandaşların hızla olay yerine koştuğu görülüyor. Görüntülerde, çevredeki insanların yardıma gelerek kazazedelere destek olmaya çalıştığı da yer alıyor.
Kazaya karışan iki kadının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın ardından paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Kullanıcılar arasında tartışma çıkaran kazayla ilgili bazı kişiler kadınların dikkatsiz olduğunu savunurken, bazıları ise sürücünün gerekli kontrolleri yapmadığını öne sürdü.