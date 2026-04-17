ABD'nin Virginia eyaletinde, eski Virginia Vali Yardımcısı Justin Fairfax'in, eşi Cerina Fairfax'i silahla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

2018'den 2022'ye kadar Virginia eyaletinde vali yardımcılığı görevini yürüten Fairfax, gecenin geç saatlerinde eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

ABDde kan donduran cinayet! Eski vali eşini öldürüp intihar etti

Trajik olay, Fairfax'in oğlunun ihbarıyla ortaya çıkarken, ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın çiftin devam eden boşanma davalarıyla bağlantılı bir aile içi tartışmadan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

19 YILDIR EVLİLERMİŞ

People'ın haberine göre, Fairfax ve eşi Cerina’nın 19 yıldır evli olduğu, ancak son dönemlerde aralarının oldukça kötü olduğu kaydedildi.

Fairfax ile birlikte görev yapmış olan eski Virginia Valisi Ralph Northam, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Pam ve ben bu yürek burkan haber karşısında yıkıldık. Birlikte görev yaparken Fairfax ailesini tanıma ayrıcalığına sahip oldum. Bu zor dönemde Cameron, Carys ve tüm Fairfax ailesi için dua ediyoruz." İfadelerinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattığı ve çevrede güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

