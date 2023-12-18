Gizemli virüste çaresizlik

18 Aralık 2023 07:33 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 07:34

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMİN ARVAS'IN HABERİ - Haftalardır tanımlanamayan bir virüs Çin’i kasıp kavuruyor ve özellikle çocukları etkiliyor. Virüsün hiçbir antibiyotiğe cevap vermediği belirlenirken tedavi için çırpınan doktorlar hayal kırıklığına uğradı. 1,5 yaşındaki kızının tedavisiyle ilgili olarak Bloomberg’e konuşan Rachel Qiao “Kızımın akciğerlerinde lezyonlar oluştuğunu söylediler. Verdikleri antibiyotik cevap vermeyince daha da güçlü antibiyotik verdiler. Durumu daha da kötüleşti. Âdeta eridim. Kalbinin çevresinde gelişen iltihabı ancak başka ilaçlarla tedavi edebildiler” dedi. California Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu epidemiyoloji başkanı Zuo-Feng Zhang, ilaçların işe yaramamasının çok kötü bir haber olduğunu söyledi. Zhang “Eğer antibiyotik işe yaramazsa hastalık süreleri daha da uzar. Bu da yayılma ve büyük salgınlar oluşturma riskini artırır” dedi. Öte yandan, Hindistan gibi komşu ülkeler de solunum yolu hastalıklarına yol açan virüs sebebiyle panik halinde. Bu ülkeler, 2019’da koronavirüs salgınında olduğu gibi virüsün kendi toplumlarında hızla yayılmasından endişe ediyor. Virüs, Avrupa’ya ise çoktan ulaştı. Danimarka ve Hollanda vakaları doğruladı, durumu yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü de henüz herhangi bir ölüm bildirilmemesine rağmen yüksek alarm durumuna geçti.