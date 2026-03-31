Bilim insanları, radyasyon korunmasında çığır açacak esnek bir plastik kalkan geliştirdi. Polietilen ve gadolinyum oksit bileşimiyle üretilen yeni malzeme, geleneksel koruyuculara oranla gama ışınlarına karşı %175 daha fazla koruma sağlıyor.

Dünyanın en saygın bilim yayını Nature dergisi, radyasyon güvenliğinde çığır açacak 'süper kalkan' projesini kapağına taşıdı.

Ulusal Radyasyon Araştırma ve Teknoloji Merkezi (NCRRT) uzmanlarının geliştirdiği yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve gadolinyum oksit karışımı, radyasyona karşı geçilmez bir set çekiyor.

NCRRT uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda, radyasyon emme kabiliyeti yüksek olan gadolinyum oksit, yüksek yoğunluklu polietilen ile harmanlandı.

Hafifliği ve bükülebilir yapısıyla hastanelerden nükleer reaktörlere, uzay araçlarından askeri birliklere kadar geniş bir alanda yeni teknoloji, şimdiden radyasyon güvenliğinin 'altın standardı' olarak kabul edildi.

Test sonuçlarına göre yeni zırh, özellikle düşük enerjili ışınları durdurmada tam verimlilikle çalışıyor.

Görünmez tehlikeye plastik set! Radyasyona karşı yüzde yüz koruma sağlıyor

NÖTRONLARA KARŞI ÇİFTE BARİYER

Geliştirilen plastiğin yüzeyi, yüklü argon atomlarından oluşan bir iyon ışınıyla işlenerek moleküler düzeyde yeniden düzenlendi.

Yeni zırh teknolojisi ayrıca nötron korumasında da artışlar sunuyor. Saf polietilene oranla nötron durdurma kapasitesinde %82'ye varan iyileşmeler gözlendi.

