Süper Lig'de geride kalan 27 hafta topladığı 33 puanla 8'inci sırada yer alan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, yönetim ile sürdürdüğü sözleşme uzatma görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 28'inci haftasında 6 Nisan Pazartesi günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan, takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

"BURADA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki çalıştırıcı, sözleşme uzatma görüşmelerine devam ettiğini dile getirdi ve takımdaki aile ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuk İnan, "Görüşmelerimiz oldu. Kocaelispor'u çok seviyorum, taraftarları çok seviyorum. Burada gerçekten bir aile ortamı var ve bunu fazlasıyla hissediyorum. Dolayısıyla burada çalışmaktan onur duyarım. Yönetimimiz ve başkanımız da sağ olsun ilgileniyor. Ben de burada devam etmek istiyorum. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Önümüzdeki günlerde yapılacak son görüşmelerden sonra önümüzdeki sezonla ilgili durum netleşecektir. İnşallah kısa süre içinde bu bilgiyi paylaşırız" ifadelerini kullandı.

