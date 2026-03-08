Anadolu Ajansı
İran'da radyasyon alarmı! Tesiste ciddi hasar meydana geldi
İran'ın İsfahan kentindeki bir radyasyon tesisini hedef alan ABD-İsrail saldırısında tesiste "ciddi hasar" meydana geldi. Saldırı sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgilendirildi.
Dünya
ABD ve İsrail saldırıları sonucu İsfahan'da bulunan bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.
- İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi bu hasarı açıkladı.
- Saldırının, genel olarak tarımsal faaliyetler için çalışan tesise yönelik olduğu belirtildi.
- Saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.
- Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bilgi verildi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini” açıkladı.
SALDIRI UAEA'YA BİLDİRİLDİ
Genel olarak “tarımsal faaliyetler” için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.
Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.
