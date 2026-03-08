İran'ın İsfahan kentindeki bir radyasyon tesisini hedef alan ABD-İsrail saldırısında tesiste "ciddi hasar" meydana geldi. Saldırı sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgilendirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini” açıkladı.

SALDIRI UAEA'YA BİLDİRİLDİ

Genel olarak “tarımsal faaliyetler” için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.

Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.

