ABD Başkanı Trump, İran’da yeni dini liderin belirlenmesi sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Tahran’ın kendisinden onay almaması durumunda yeni liderin 'uzun süre görevde kalamayacağını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da yeni dini liderin belirlenmesi sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Trump, ABC News’e verdiği röportajda Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, İran’da göreve gelecek yeni dini liderin ABD’nin onayı olmadan uzun süre iktidarda kalamayacağını öne sürdü. ABD Başkanı açıklamasında, “Bizden onay alması gerekecek. Bizden onay alamazsa uzun süre görevde kalamayacak” ifadelerini kullandı.

"10 YILDA BİR DÖNMEK ZORUNDA KALMAMAK İÇİN..."

İran ile savaşın her on yılda bir tekrarlanmaması gerektiğini söyleyen Trump, "İran'a 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmamamız için yeni dini liderin onay alması gerekiyor" dedi.

YENİ LİDER YAKINDA AÇIKLANABİLİR

Bu sözler, İran’da dini liderlik makamında yaşanan gelişmelerin ardından geldi. İran’da, öldürülen dini lider Ali Hamaney’in yerine geçecek ismi belirlemek için ülkenin en üst dini otoritesini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi üyelerinin oylama yaptığı ve kısa süre içinde yeni liderin açıklanabileceği yönünde haberler gündeme gelmişti.

İran’daki dini liderlik makamı, ülkenin siyasi ve askeri kararlarında en etkili pozisyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yeni liderin kim olacağı hem İran içinde hem de uluslararası arenada yakından takip ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası