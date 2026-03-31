Londra’da metroya yetişmek isterken merdivenlerden düşen Alastair Wallace, hastanede uyandığında başının bir kısmının alındığını öğrendi. Beyin kanaması geçiren 49 yaşındaki adam aylar süren tedavi sürecinde koku alma ve bazı his dokularını da kaybederken, yapılan 3D kafatası operasyonuyla hayata yeniden tutunmayı başardı.

2019 yılında Londra’nın Oxford şehrinde metroya yetişmeye çalışan Alastair Wallace, merdivenlerden düşerek kabusu yaşadı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Acil bir şekilde ameliyata alınan 47 yaşındaki Wallace'ın kafa içi basıncını azaltarak hayatını kurtarmak için kafatasının yarısı alındı.

Metroda düştü, gözünü açtığında kafatasının yarısı yoktu: Beynimi hissediyordum

“DOKUNDUĞUMDA BEYNİMİ HİSSEDİYORDUM”

Ameliyatın ardından iki gün komada kalan Wallace, uyandığında kafasının yarısının olmaması nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Genç adam durumu, “Kafamın yarısı yoktu, dokunduğumda beynimi hissedebiliyordum” sözleriyle anlattı.

Metroda düştü, gözünü açtığında kafatasının yarısı yoktu: Beynimi hissediyordum

KAFA PROTEZİYLE HAYATA TUTUNDU

8 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Wallace’a birkaç ay sonra 3D teknolojisi kullanılarak üretilmiş bir kafa protezi nakledildi. Bu süreçte kaskla gezmek zorunda kalan adam, ameliyat ve iyileşme sürecinde de çeşitli komplikasyonlar geçirdi.

Bugün 52 yaşında olan Wallace, kısmi koku kaybı ve yüzünde his kaybı gibi bazı komplikasyonlar yaşasa da normal hayatına dönmek için çaba gösteriyor.

