ABD’de yaşayan Larson çiftinin hayatı, kızları henüz 4 haftalıkken altüst oldu. Kalça çıkığı şüphesiyle hastaneye götürülen bebeğin vücudunun farklı noktalarında çok sayıda kırık tespit edildi. Durumun bir kaza veya hastalık olamayacağını düşünen doktorlar aileyi 'istismarla' suçlarken, acı gerçek genetik testlerin ardından çıktı. Bugün 13 yaşında olan çocuğun hayatı boyunca 31 kez ameliyat geçirdiği belirtildi.

ABD'de yaşayan Kendra ve Eric Larson çiftinin hayatı, kızları Hadley’nin doğumundan sadece dört hafta sonra altüst oldu. Kalça çıkıklığı şüphesiyle hastaneye götürülen talihsiz bebeğin röntgen sonuçları, doktorları bile hayrete düşürdü. Yapılan incelemelerde, minik bebeğin vücudunun farklı noktalarında, iyileşme aşamaları birbirinden farklı olan çok sayıda kırık tespit edildi.

AİLE İSTİSMARLA SUÇLANDI

Dailymail'in haberine göre, görülen tıbbi tablo karşısında doktorlar, durumun bir kaza veya hastalık olamayacağını düşünerek aileyi istismarla suçladı. Larson çifti, bebeklerinin acısıyla sarsılırken bir anda "şüpheli" durumuna düştü. Hastane yetkililerinin bebeği koruma altına almak istemesi ve aile hakkında soruşturma başlatılması, süreci içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

Anne Kendra Larson o anları, "Bebeğimiz için korku içinde hastaneye gitmiştik ve bir anda odak noktası Hadley'den bize kaydı; sanki ona zarar veren bizmişiz gibi hissettik," sözleriyle anlattı.

Dokundukları kemik kırılıyordu! Doktorlar istismarla suçladı, meğer porselen bebekmiş

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ailenin imdadına, Hadley’nin kendi çocuk doktoru yetişti. Doktorun yönlendirmesiyle yapılan kapsamlı genetik testler sonucunda, bebeğin "Osteogenesis Imperfecta" (OI), yani halk arasında bilinen adıyla "porselen bebek" veya "cam kemik hastalığı" taşıdığı belirlendi. Vücudun kolajen üretememesi nedeniyle kemiklerin en ufak bir dokunuşta bile kırılmasına yol açan bu nadir hastalık, ailenin üzerindeki ağır suçlamaları da ortadan kaldırdı.

Bugün 13 yaşında olan Hadley, hayatı boyunca tam 31 ameliyat geçirdi. Hastalığın kesin bir tedavisi olmasa da Hadley, azmiyle herkese örnek oluyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımında şampiyonluklar yaşayan ve davul çalan genç kız, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata sıkı sıkı tutunuyor. Anne Larson, kızının bugünkü güçlü duruşu hakkında, "Bugün Hadley'e baktığımda; gücüne, kararlılığına ve yaşadığı her şeye rağmen saçtığı neşeye hayran kalıyorum. O, tanıdığım en güçlü insanlardan biri." ifadelerinde bulundu.

