TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı mart ayında 428 lira, yoksulluk sınırı 1.392 lira, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 686 lira arttı. İşte detaylar...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mart 2026 sonuçları açıklandı.

MART 2026 AÇLIK SINIRI

Araştırmaya göre mart ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 32 bin 793 lira oldu.

1 ayda 1.392 lira arttı! Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

MART 2026 YOKSULLUK SINIRI

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 106 bin 817 lira olarak hesaplandı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 42 bin 585 lira olarak belirlendi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,32 oranında gerçekleşti.

