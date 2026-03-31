AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler martta enflasyonun yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Peki enflasyonun yüzde 2,40 gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin garantileyeceği zam oranı yüzde kaç olacak? İşte detaylar...

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MART AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40

EMEKLİNİN YÜZDE 10 ZAMMI CEPTE

Mart ayı enflasyonu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de kritik bir öneme sahip. Mart ayı enflasyonun anketteki gibi yüzde 2,40 gelmesi durumunda, emekliler yüzde 10,54 oranında zammı garantileyecek. Kesin zam oranı ise nisan, mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla kesinleşecek.

