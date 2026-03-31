İsrail'de kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İran tehdidine karşı Arap ülkeleriyle gizli ittifaklar kurduklarını ve bazı Arap liderlerin İsrail ile birlikte savaşmayı kabul ettiğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısında yaptığı açıklamalarda, bölge ülkelerini İran’a karşı birer piyon gibi kullanma çabasını ele veren kirli diplomasinin detaylarını paylaştı.

Arap liderlerle geçmişte yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Arap ülkeleriyle ittifaklar kuruyoruz ve bazı liderler bizimle birlikte savaşmayı kabul ediyor. Geçmişte Arap liderlerle gerçekleştirdiğim gizli görüşmelerde onlara 'İran ilk fırsatta sizi ele geçirecek ve krallıklarınızı devirecek' demiştim. O dönemde durumu tam olarak kavrayamıyorlardı, ancak bugün gerçeği anlıyorlar."

Netanyahu itiraf etti! "Körfez ülkeleriyle İran hakkında gizlice görüştük"

AVRUPA’YA "ZAYIFLIK" SUÇLAMASI

Netanyahu, sadece Arap dünyasını değil, Batılı müttefiklerini de hedef tahtasına oturttu.

Avrupalı liderlerin özel görüşmelerde tehlikenin farkında olduklarını itiraf ettiklerini ancak eyleme geçmeye cesaret edemediklerini iddia eden Netanyahu, İsrail'in "korkmadan" hareket etmesinin bölgede daha önce imkansız görünen ittifakları mümkün kıldığını öne sürdü.

Netanyahu itiraf etti! "Körfez ülkeleriyle İran hakkında gizlice görüştük"

İSRAİL SALDIRILARI ÇOK BOYUTLU KRİZE DÖNÜŞTÜ

28 Şubat'ta ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş, Tahran'ın, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılar başlatmasıyla çok boyutlu krize dönüştü

Saldırıların ilk dakikalarında İran lideri Ali Hamaney'in Tahran’daki evi ağır saldırılarla hedef alındı. Saldırılarda, Hamaney, eşi, gelini ve 14 aylık torunu hayatını kaybetti. Aynı gün Tahran'a saldırılarda Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur da hayatını kaybetti.

Tahran'daki saldırılarla eş zamanlı olarak ABD, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulunu füzelerle hedef aldı. 40 dakika arayla iki kez vurulduğu açıklanan ilkokulda 168 öğrenci ve öğretmenleri dahil 180'i aşkın kişi öldü.

Saldırı, olayın ardından geçen birkaç gün sonra uluslararası medyada geniş şekilde eleştiri konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump, okulun İran tarafından "yanlışlıkla" vurulmuş olabileceğini iddia etse de Amerikan basını, saldırının ABD tarafından Tomahawk seyir füzeleriyle gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığını yazdı.

ABD-İSRAİL, SİVİL ALTYAPI, FABRİKALAR VE ÜNİVERSİTELERİ VURDU

ABD-İsrail, Trump'ın altyapıyı hedef almayacağız açıklamasına rağmen 27-28 Mart'ta İran'ın çeşitli kentlerinde su kaynaklarını, fabrikaları, üniversiteleri hedef aldı. Hedef alınan üniversiteler arasında Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de yer aldı.

Sosyal medyadaki açık kaynak hesapları, İran'ın 28 Mart'ta ABD'nin Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda ABD Hava Kuvvetleri ve müttefiklerinin en önemli stratejik varlıklarından biri kabul edilen Boeing E-3 Sentry AWACS Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağının ağır hasar aldığını iletti. CENTCOM, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı ancak Amerikan Associated Press Haber Ajansı, saldırıda 5'i ağır 15 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu. Amerikan basını, saldırıda ABD'ye ait 1 yakıt ikmal uçağı KC-135 Stratotanker'in tamamen imha edildiğini 3'ünün de ağır hasar görerek hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İran'ın müttefiki Yemen'deki Husiler, 28 Mart'ta savaşa dahil olduğunu duyurarak, savaşın başından beri ilk kez doğrudan İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini açıkladı. İsrail, Yemen'den atılan füzelerin engellendiğini iddia etti.

