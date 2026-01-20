Guatemala’da cezaevlerinde çıkan isyanlarda yedi polisin hayatını kaybetmesi sonrası Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, rehinelerin kurtarıldığını belirterek ülkede 30 gün süreyle sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, cezaevlerinde çıkan isyanların ardından yedi polisin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede 30 gün süreyle sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

“Cezaevlerinde isyan çıkardılar ve hükûmeti taleplerini kabul etmeye zorlamak maksadıyla görevlileri rehin aldılar. Bu talepler, on yıllar boyunca kabul edilmişti” diyen Arevalo, rehin alınan bütün görevlilerin kurtarıldığını ifade etti.

Eğitim Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Ülkede 17 Ocak’ta üç cezaevinde isyan çıkmış, mahkûmlar çok sayıda görevliyi rehin almıştı.

