Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Northern West eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir yerleşim yerinde silahlı saldırganlar, bir evin arka bahçesinde eğlenen gruba ateş açtı.

Saldırıda 4'ü kadın 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.