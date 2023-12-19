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    • Haberler > Dünya > Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Güney Afrika&#039;da silahlı saldırı: 9 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
    Güney Afrika, Saldırı

    Güney Afrika'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Northern West eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

    Polisten yapılan açıklamaya göre, Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir yerleşim yerinde silahlı saldırganlar, bir evin arka bahçesinde eğlenen gruba ateş açtı.

    Saldırıda 4'ü kadın 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

    Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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