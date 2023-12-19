Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Güney Afrika'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Northern West eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir yerleşim yerinde silahlı saldırganlar, bir evin arka bahçesinde eğlenen gruba ateş açtı.
Saldırıda 4'ü kadın 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.