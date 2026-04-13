Haiti'deki tarihi Laferriere Kalesi’nde izdiham! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var
Haiti’nin kuzeyinde yer alan UNESCO listesindeki tarihi Laferriere Kalesi’nde düzenlenen Paskalya kutlamaları faciaya dönüştü. Şiddetli yağmur ve kontrolsüz insan kalabalığı sebebiyle 30'dan fazla kişi ezilerek ve boğularak hayatını kaybetti.
- Etkinlik sırasında aşırı yoğunluk ve olumsuz hava koşulları sonucu insanlar ezildi ve boğuldu.
- Olayda 13 kişi hayatını kaybetti ve 17 kişi yaralandı.
- Çok sayıda kayıp olduğuna dair ihbarlar gelmesi can kaybının artabileceği endişesini güçlendirdi.
- Kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
- Güvenlik önlemleri kapsamında kaleye ziyaretler geçici olarak durduruldu.
- Hükümet, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve etkilenenlere yardım ulaştırılması için tüm kurumların seferber edildiğini açıkladı.
Haiti’nin kuzeyinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi Laferriere Kalesi’nde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalar trajediyle sonuçlandı. Yerli halkın ve uluslararası turistlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik sırasında aniden bastıran şiddetli yağmur ve artan kalabalık paniğe yol açtı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ, YARALI VE KAYIP VAR
Kültür Bakanı Emmanuel Menard, olayın ardından yaptığı açıklamada, aşırı yoğunluk ve olumsuz hava koşullarının insanların ezilmesine ve bazı kişilerin boğulmasına neden olduğunu belirtti. Menard, olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, 17 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını doğruladı.
Ancak bölgede çok sayıda kişinin kayıp olduğuna dair ihbarlar gelmesi, can kaybının artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.
Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında Laferriere Kalesi’ne yapılacak ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Başbakan Alix Didier Fils-Aime liderliğindeki hükümet, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak ailelere başsağlığı diledi ve halka sakin olma çağrısında bulundu.
Resmi açıklamada, tüm kurumların seferber edildiği vurgulanarak, afetten etkilenenlere gerekli yardım, bakım ve desteğin gecikmeden ulaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.