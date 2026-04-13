Haiti’nin kuzeyinde yer alan UNESCO listesindeki tarihi Laferriere Kalesi’nde düzenlenen Paskalya kutlamaları faciaya dönüştü. Şiddetli yağmur ve kontrolsüz insan kalabalığı sebebiyle 30'dan fazla kişi ezilerek ve boğularak hayatını kaybetti.

Haiti’nin kuzeyinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi Laferriere Kalesi’nde gerçekleştirilen geleneksel kutlamalar trajediyle sonuçlandı. Yerli halkın ve uluslararası turistlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik sırasında aniden bastıran şiddetli yağmur ve artan kalabalık paniğe yol açtı.

Haitideki tarihi Laferriere Kalesi'nde izdiham! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ, YARALI VE KAYIP VAR

Kültür Bakanı Emmanuel Menard, olayın ardından yaptığı açıklamada, aşırı yoğunluk ve olumsuz hava koşullarının insanların ezilmesine ve bazı kişilerin boğulmasına neden olduğunu belirtti. Menard, olay yerinde 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, 17 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını doğruladı.

Haitideki tarihi Laferriere Kalesi’nde izdiham! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

Ancak bölgede çok sayıda kişinin kayıp olduğuna dair ihbarlar gelmesi, can kaybının artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirildi.

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında Laferriere Kalesi’ne yapılacak ziyaretlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Başbakan Alix Didier Fils-Aime liderliğindeki hükümet, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak ailelere başsağlığı diledi ve halka sakin olma çağrısında bulundu.

Haitideki tarihi Laferriere Kalesi’nde izdiham! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

Resmi açıklamada, tüm kurumların seferber edildiği vurgulanarak, afetten etkilenenlere gerekli yardım, bakım ve desteğin gecikmeden ulaştırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

