Suriye’de Halep’in terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/SDG işgalinden kurtarılmasının ardından yeni hedefler belirlendi.

PKK’nın viraneye çevirdiği Şeyh Maksud bölgesinde konuştuğumuz Suriyeli General Ziyad Hac Ubeyd “Ok yaydan çıktı; istikamet önce Deyr Hafir, Meskene, Tabaka, Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı” diye konuştu.

Halep’in temizlenmesine rağmen şehirde sivillerin arasına sızan teröristlerin hâlen tehdit oluşturduğunu kaydeden General Ubeyd “Günlük 15-30 kamikaze drone ile güvenliği tehdit etmeye devam ediyorlar. Önce Deyr Hafir, Meskene, Tabka, Rakka ve Deyrizor, Haseke, Kamışlı temizlenmeden Suriye’ye istikrar ve emniyet gelmez. Bu sebeple büyük operasyon kaçınılmaz. Şimdi istikamet Rakka. Çünkü ordunun görevi, halkının güvenliğini sağlamak. Şehirde terör estiren dronelerin 100 kilometre menzili var. Bunlar Çin ve İran yapımı hava araçları. Irak üzerinden Suriye’ye giriyorlar. Halep, PKK’lı teröristlerin yüreklerine korku saldı. Belki hücreler yapılanması ile bazı provokasyonlar deneyecekler ancak sonları geldi” dedi.

Suriyeli General Ziyad Hac Ubeyd arkadaşımız Yılmaz Bilgen’e son gelişmeleri değerlendirdi.

ARKALARINDA MOSSAD VAR

Suriyeli Kürt kanaat önderlerinden ve PYD lideri Salih Müslim’in yeğeni Usame Müslim, PKK/SDG işgalinin bitmesinin hemen ardından Şeyh Maksud’a gelenler arasındaydı. “Burada bir çok yakınımız, dostumuz yıllardır esir durumdaydı” diyen Müslim “Halep aslında PKK/SDG için müthiş bir ders oldu. Gücünü milletinden almayan hiçbir hareket başarılı olamaz. Suriye ordusunun arkasında Suriye halkı var. Bu sebeple girilmez denilen Şeyh Maksud ve Eşrefiye’ye birkaç saatte girdiler. Mossad da PKK-SDG ile birlikte yenildi. Burada aslında özgürleşen Kürtler oldu. Çünkü yıllardır esir durumdaydılar. Devlet kan dökülmesin diye son ana kadar sabretti, bekledi. Şimdi burada hayat yeniden başlıyor” dedi.

PKK, İÇİMİZDEKİ TRUVA ATI

Usame Müslim söyle devam etti:

Sıra Rakka, Kobani, Kamışlı, Haseke, Amude, Tel Temir ve doğudaki diğer işgal beldelerinde. PKK bir harici operasyon aparatıdır ve bu coğrafyalardan atılmak zorunda. Biz Müslüman bir milletiz. Bu örgüt özünde Kürtlerden intikam alan güçlerin içimizdeki Truva atıdır. Bakın bizim Kobani’de büyük bir camimiz ve kültür merkezimiz var. PKK şimdi hepsini dans merkezi yaptı.

Esas hedefleri Kürdistan kurmak falan değil Kürtleri köklerinden, dinlerinden koparmak. Bu sebeple örf, adet, tarihimize ve dinimize savaş açtılar. Amcam Salih Müslim, Öcalan’ın okul arkadaşı. Daha önce hacca gitti. Namaz kılardı. Sonra hepsini inkâr etti. Irkçılık İslam’ın en büyük düşmanıdır. Sırf onun gibi ateist ve bölücü değilim diye beni aileden sildiğini açıkladı.

Biz büyük aileyiz ve Müslüman’ız. Rakka, Deyrizor, Haseke ve Kamışlı’da da PKK’yı Şeyh Maksud’daki akıbet bekliyor. Sayı, güç, destek her konuda yalan söylüyorlar. Gerçek manada onlar için çatışmaya girecek 5 bin kişi bile bulamazlar. Daha önce kendilerini Suriye ordusuna denk görüyorlardı ne oldu? ABD’den koptular. Çünkü DEAŞ savaşının düzmece proje olduğunu Trump yönetimi gördü. Bu sebeple Salih Müslim şimdi ‘Mossad bizimle, doğrudan irtibattayız’ diye bölge halkını korkutuyor. Örgüt 2015’e kadar Suriye’de Rusya ve İran güdümündeydi. Sonra ABD hamileri oldu. Şimdi de İsrail’e sığındılar. Bu denklemde Kürtler nerede ve bu ittifaklar bize ne sağladı ya da sağlayabilir?

Suriye ordusu operasyon için hazırlıklarını sürdürürken teröristler, Halep kırsalında köprüleri havaya uçuruyor.

SDG'YE 'ÇEKİL' ÇAĞRISI

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü SDG işgalindeki bölgenin “kapalı askerî bölge” olarak ilan edildiğini duyurdu. Bölgedeki tüm silahlı grupları Fırat’ın doğusuna çekilmeye çağrıldı. Şimdi harekâta hazırlanan Suriye ordusu, Süleymah Şah’ın taşınan kabrinin yer aldığı Caber Kalesi’ni de kurtaracak.

