YPG'Yİ şehirden çıkaracak otobüsler gece yarısı Şeyh Maksud’a girdi. Ateşkes sonrası başlayan tahliye süreciyle birlikte Halep’te dengeler saatler içinde değişirken, kent merkezinde YPG varlığının sona ermesi an meselesi.

YPG terör örgütü mensuplarını Halep’ten çıkaracak otobüsler Şeyh Maksud Mahallesi’ne girmeye başladı. Ateşkes anlaşması kapsamında bölgeye gelen 20 otobüs, teslim olan YPG’li teröristleri Fırat’ın doğusuna taşımak üzere konuşlandı.

ATEŞKES SONRASI TAHLİYE BAŞLADI

Suriye ordusunun operasyonları sonrası ilan edilen ateşkes doğrultusunda, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki SDG unsurlarının bölgeyi terk etmesi kararlaştırıldı. Saat 03.00’te başlayan süreç, sabah saatlerinde fiili tahliyeye dönüştü.

Halep’te kritik saatler: Terör örgütü SDG militanlarını taşıyacak otobüsler Şeyh Maksud’da

TESLİM OLAN SDG’LİLER ELLEYREMUN’DAN ALINDI

Şeyh Maksud Mahallesi’ne ulaşan otobüsler, Elleyremun bölgesinde teslim olan YPG’li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek. Tahliye sırasında silahlı kişilerin yalnızca hafif bireysel silah taşımasına izin verildi.

Halep’te kritik saatler: Terör örgütü SDG militanlarını taşıyacak otobüsler Şeyh Maksud’da

SURİYE ORDUSU GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Tahliye sürecinde güvenli geçiş Suriye ordusu tarafından sağlanıyor. Otobüslerin hareketiyle birlikte Halep kent merkezinde terör örgütü YGP varlığının tamamen sona ermesi bekleniyor.

Sahadaki son gelişmelere göre Halep, birkaç saat içinde SDG terör örgütünden tamamen temizlenmiş olacak. Kentte askeri denge Suriye ordusu lehine kesin biçimde değişti.

HALEP’TE NELER OLDU: SAAT SAAT YAŞANANLAR

Suriye ordusu, Halep’te PKK/YPG’ye yönelik nokta operasyonlarını başlattı. Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde kısa sürede büyük ölçüde kontrol sağlandı. Çatışmalar sırasında sivillerin tahliyesi için insani geçitler açıldı.

SİVİLLER ÇIKARILDI, OPERASYON HIZLANDI

Sivillerin mahallelerden ayrılmasının ardından örgüte ait askeri mevziler hedef alındı. PKK/YPG, Halep kent merkezindeki sivil yerleşimlere havan ve roket saldırıları düzenledi. Son üç günde 9 kişi hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Halep Valiliği, Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd başta olmak üzere birçok mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Güvenlik güçleri, mahallelerde arama tarama faaliyetlerine başladı.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ, SÜRE VERİLDİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00 itibarıyla ateşkes ilan etti. SDG’li silahlı unsurların saat 09.00’a kadar Halep’i terk etmesi istendi. Hafif bireysel silah dışında silah taşınmasına izin verilmedi.

OTOBÜSLER GELDİ, TAHLİYE BAŞLADI

Ateşkes kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi’ne 20 otobüs girdi. Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG’li teröristler otobüslere bindirilerek Fırat’ın doğusuna götürülmeye başlandı. Güvenli geçiş Suriye ordusu tarafından sağlandı.

HALEP’TE YGP DÖNEMİ BİTİYOR

Sahadaki son tabloya göre Halep, birkaç saat içinde YPG terör örgütünden tamamen temizlenmiş olacak. Kentte askeri ve güvenlik kontrolü tamamen Suriye ordusunun eline geçiyor.

