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    Hamamböceğini öldürmek isterken dairesini havaya uçurdu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hamamböceğini öldürmek isterken dairesini havaya uçurdu
    Japonya, Japon, Hamamböceği, Patlama

    Japonya'da 54 yaşındaki bir adam, evindeki hamamböceğini öldürmeye çalışırken dairesinde patlamaya neden oldu.

    Japonya’da 54 yaşındaki bir adam, bir hamamböceğini öldürmek için kullandığı böcek ilacının neden olduğu patlama sonucu dairesini havaya uçurdu. Olay, 10 Aralık gecesi Hiroşima’nın 370 km güneybatısında yer alan Kyushu adasındaki Kumamoto kentinde meydana geldi.

    Polis, kimliği açıklanmayan adamın hafif şekilde yaralandığını ve dairesindeki Japon ısıtma masası 'kotatsu’da yanık izleri tespit edildiğini belirtti.

    Independent Türkçe’nin Mainichi gazetesinden aktardığı habere göre adam, Chuo bölgesindeki dairesinde bir hamamböceğiyle karşılaştı ve haşereyi öldürmek için çok miktarda böcek ilacı kullandı.

    Kumamoto prefektörlük polisi, kısa bir süre sonra dairenin büyük bir gürültüyle patladığını açıkladı.

    Patlamanın şiddetiyle bir balkon penceresi kırıldı.

    Japonya Ulusal Tüketici İşleri Merkezi, elektrik prizlerinin yakınına böcek ilacı sıkılmasıyla bağlantılı benzer patlamalarla ilgili birkaç rapor aldı.

    Straits Times’a göre, bazı haşere kontrol şirketleri, elektrik prizlerine yakın böcek ilacı kullanmanın tehlikeli olduğunu ve yaralanmalara neden olabileceğini bildirdi.

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