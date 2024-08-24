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Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Mısır&#039;a gidiyor

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için ateşkes çalışmaları devam ediyor. Katar'daki görüşmelere heyet göndermeyen Hamas, Mısır'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Hamas heyeti, ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.

Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gidiyor - 1. Resim

MISIR YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞECEKLER

ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk faaliyetleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta Katar’ın başkenti Doha’da yeniden başlayan ateşkes müzakereleri, Mısır’ın başkenti Kahire’de devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin son turuna yönelik arabulucularla görüşmek üzere akşam saatlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ifade etti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya'nın başkanlığındaki heyet,

müzakerelerdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Mısır'ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gidiyor - 2. Resim

HAMAS, KATAR'DAKİ GÖRÜŞMELERE HEYET GÖNDERMEMİŞTİ

Öte yandan, Katar’da 15 Ağustos’ta başlayarak 2 gün süren müzakerelere katılmayan Hamas, 22 Ağustos'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakerelere de heyet göndermemişti. İsrail heyetine MOSSAD Başkanı David Barnea, ABD heyetine ise CIA Başkanı William Burns başkanlık ediyor.

Hamas, İsrail yönetiminin Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan 14 kilometre uzunluğundaki Philadelphia Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'deki askerlerini çekmesini istiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Hamas'ın silahlanmasını önlemek" için Philadelphia Koridoru'nda İsrail'in tam kontrol sağlaması gerektiğini belirtiyor.

Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Mısır'a gidiyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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