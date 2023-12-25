25 Aralık 2023 18:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 18:29

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana sürüyor. İsrail, her yerde Hamas lideri olarak bilinen Yahya Sinwar'ı arıyor. Öyle ki dünyanın en büyük istihbarat servislerinden olan Mossad, Sinwar'ın yerini ihbar edene para ödülü verecek kadar aciz durumlara düştü. Sinwar, 7 Ekim'den bu yana ilk defa Hamas siyasi büro üyelerine mesaj yolladı.

İSRAİL AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Sinwar, İsrail'e karşı zorlu, eşi benzeri görülmemiş bir savaş yürütüldüğünü söyledi ve İsrail'in ağır kayıplar verdiğini öne sürdü. Hamas'ın İsrail güçlerini ezme yolunda ilerlediğini öne süren Sinwar işgal koşullarına kesinlikle boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

5 BİN İSRAİLLİ ASKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sinwar kara operasyonlarının Ekim ayının sonlarında başlamasından bu yana 5.000 İsrailli asker ve subayın öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Hamas lideri, bunların üçte birinin (yaklaşık 1.660 kişi) öldürüldüğünü, geri kalanların ise kalıcı olarak sakat kaldığını veya ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu şu ana kadar karadaki çatışmalarda 156 askerin öldüğünü, 600 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

El Cezire'nin haberine göre Sinwar, "İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail işgal güçlerine karşı şiddetli ve benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor." dedi.

Sinwar, Tugayların "İsrail ordusunu ezdiğini ve ezmeye devam edeceğini", "işgal koşullarına boyun eğmeyeceklerini" sözlerine ekledi.

HAMAS LİDERLERİNE DOKUNULMAZLIK GÜNDEME GELDİ

Öte yandan İsrail medyası, rehineleri kurtarmak için Tel Aviv yönetiminin çaresiz kaldığını bu yüzden Hamas liderleri Muhammed Deif ile Yahya Sinwar'a bir tür dokunulmazlık verme seçeneğini değerlendirdiğini iddia etti.

Times of Israel'e göre, İsrail rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın 2 kritik ismi Katar ya da bir başka ülkeye sınır dışı edilmesini kabul edebilir. Kan kamu yayıncısı raporunda adı açıklanmayan birkaç İsrail kaynağına dayandırılan haberde, anlaşmanın yalnızca Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve Hamas'a karşı savaşı sona erdirecek bir çözümün parçası olarak yapılacağı belirtildi.

TEL AVİV REDDETMEDİ

Mısır'ın yakın zamanda İsrail'e Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve buradaki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yeni bir taslak anlaşma sunduğu, Tel Aviv yönetiminin de bunu doğrudan reddetmediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Hamas yöneticilerinin Gazze'den ayrılmasının, Hamas'ın askeri becerisinin sonlandırılması hedefini dışarıda bırakmayacağı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planıyla örtüştüğü ancak bunun "uzun vadeli bir çerçevede ele alındığı ve henüz somut bir adımın bulunmadığı" aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne havadan attığı el ilanlarında peşinde olduğu Hamas liderleri hakkında bilgi getirenlere vereceği ödülü "Yahya Sinvar için 400 bin dolar, Muhammed Dayf için de 100 bin dolar" olarak belirlemişti.