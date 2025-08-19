Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas silahlarıyla beraber Mısır'a taşınıyor iddiası! Kahire'den net açıklama geldi

Hamas silahlarıyla beraber Mısır'a taşınıyor iddiası! Kahire'den net açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamas silahlarıyla beraber Mısır&#039;a taşınıyor iddiası! Kahire&#039;den net açıklama geldi
Hamas, İsrail, Mısır, Gazze, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar ve ateşkes görüşmeleri devam ederken Filistin direniş gücünün Gazze'den çekileceği iddia edildi. Hamas'ın Mısır'a silahlarıyla beraber taşınacağının iddiasının ardından Kahire'den yapılan açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Mısır medyasına konuşan üst düzey kaynaklar, Gazze'nin geleceğine dair kapsamlı bir plan çerçevesinde Hamas'a ait silahların geçici olarak Mısır'a taşınması yönünde bir önerinin olduğunu iddia eden İsrail medyasını yalanladı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, İsrail devlet televizyonu KAN'ın da aralarında bulunduğu İsrail medyasının, "Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesinin ardındaki kapsamlı plan çerçevesinde Hamas'a ait silahları himayesine alma yönünde Mısır'ın bir öneri sunduğuna" dair iddiaları reddetti.

Mısırlı üst düzey kaynaklar, Mısır ve Katar tarafından sunulan önerinin Gazze'de 60 günlük geçici ateşkesle ilgili olduğunu ve Hamas'ın da bunu kabul ettiğini hatırlattı.

Hamas silahlarıyla beraber Mısır'a taşınıyor iddiası! Kahire'den net açıklama geldi - 1. Resim

İsrail medyasındaki haberlerde ise iddia edilen önerinin, Gazze Şeridi'nin birkaç yıl boyunca teknokratlardan oluşacak bir hükümet tarafından yönetilmesini içerdiği aktarıldı.

Söz konusu teknokratlar hükümetinin Filistin yönetimi himayesinde olacağı ve Hamas'ın Gazze'de dışlanacağı öne sürülen haberlerde, şu iddialara yer verildi:

"Mısır'ın önerisi, Gazze'de savaşı durdurmakla ilgili olabilecek herhangi bir müzakerede en karmaşık konulardan biri olan Hamas silahlarına değiniyor. Silahlar, Mısır gibi bölgesel arabulucuların müdahalelerine rağmen İsrail ile Hamas arasında olabilecek uzun vadeli bir ateşkes veya siyasi anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak kalacak. "

Hamas silahlarıyla beraber Mısır'a taşınıyor iddiası! Kahire'den net açıklama geldi - 2. Resim

HAMAS, ATEŞKES ANLAŞMASI ÖNERİSİNİ KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

Mısır basını, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu önerinin aynı zamanda Gazze Şeridi'ne insani yardımların kolayca girmesi için "sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını" da içerdiği belirtilmişti.

Ateşkes süresince Gazze'deki 10 sağ İsrailli esirin serbest kalması ile 18'inin cenazelerinin teslim edilmesi karşılığında bir kısım Filistinli esirin serbest bırakılmasının öngörüldüğü basına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rize'de arının soktuğu gençten acı haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya'yı zirve de durdurmadı! Ukrayna'da kritik konumdaki şehre bomba yağdı - DünyaUkrayna'da kritik konumdaki şehre bomba yağdıABD başına 50 milyon dolar ödül koymuştu: 4,5 milyon milis Maduro'yu koruyacak! - Dünya4,5 milyon milis Maduro'yu koruyacak!Gazze'de ateşkes kördüğüm! Arabulucular cevap bekliyor, İsrail tek seferde ısrarcı - DünyaGazze'de ateşkes kördüğüm, hala cevap yok!ABD’nin gizli üssü İran’ı nasıl vurdu? Uydu görüntüleri ortaya çıktı! - DünyaABD’nin gizli üssü İran’ı nasıl vurdu?İran’dan ‘Trump Koridoru’na karşı yeni hamle: Ermenistan’la ikinci köprü anlaşması - Dünyaİran’dan ‘Trump Koridoru’na karşı yeni hamle!Avrupa ülkesinden şaşırtan karar! Putin’e dokunulmazlık tanıdılar - DünyaPutin’e dokunulmazlık tanıdılar
Sonraki Haber Yükleniyor...