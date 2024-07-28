Hamas'tan Gazze'de ateşkes için 3 Ağustos'ta kitlesel protesto çağrısı

Gazze'de aylardır devam eden katliamda ateşkes arayışı sürüyor. İsrail'in defalarca baltaladığı görüşmeler Roma'da yeniden başladı. ABD, İsrail, Mısır ve Katar, arasında gerçekleşen zirvede müzakereler için "önümüzdeki günlere" işaret edildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'den ise Gazze'de soykırımın durdurulması ve Filistin halkına destek için 3 Ağustos'ta kitlesel protesto çağrısı geldi.

Gazze'de yeni katliam! İsrail "güvenli" denilen alanı bombaladı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de yeni katliam! İsrail "güvenli" denilen alanı bombaladı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırılarıyla 40 bine yakın Filistinliyi katletti. Kadın çocuk, genç yaşlı demeden bombalar yağdıran İsrail, tüm dünyanın çağrılarına rağmen ateşkes taleplerini her defasında baltaladı. Gazze'de ateşkes arayışı bugün Roma'da yeniden başladı. Hamas'tan ise 3 Ağustos'ta kitlesel protesto çağrısı geldi.

ROMA'DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelerek, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ele aldı.

MÜZAKERELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...

Görüşmede arabuluculara İsrail'in son ateşkes teklifine ilişkin verdiği cevabının da iletildiği aktarıldı. Barnea'nın Roma'dan dönmesinin ardından esir takasını da içeren bir ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere "önümüzdeki günlerde" devam edeceği açıklandı.

HANİYE'DEN 3 AĞUSTOS'TA KİTLESEL PROTESTO ÇAĞRISI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine seslenerek, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için protesto çağrısında bulundu.

Haniye, başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine seslenerek, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için sokaklara inmelerini istedi. Haniye, “3 Ağustos, Gazze'ye ve mahkumlara destek için ulusal ve uluslararası bir gün olsun, mahkumlarımıza ve Filistin halkına karşı soykırım savaşı durana kadar sürekli eylemler devam etsin” dedi.

Haniye, "3 Ağustos'un Filistin'in her yerinde, mülteci kamplarında, diasporada, Arap ve İslam dünyasında ve dünyanın tüm özgür insanlarından, Gazze Şeridi'ndeki halkımızı ve işgal hapishanelerindeki tutuklularımızı desteklemek için kararlı bir eylem günü olmasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.