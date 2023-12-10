Hamas'tan Netanyahu'yu 'yalancı' çıkaran video! İsrail ordusunda ağır kayıp

10 Aralık 2023 20:22 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 20:46

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas-İsrail çatışması ikinci ayını doldururken, El Kassam Tugayları Gazze’deki çatışmaları gösteren bir video daha yayınladı.

Videoda uzun bir süre sonra bombardıman uçağı kullanan Hamas'ın hedefleri vurduğu görüldü.

GAZZE'DEKİ GERÇEKLERİ VİDEOLAR İLE DUYURUYORLAR

İsrail'in öldürülen askerlere ilişkin gerçek verileri açıklamadığını söyleyen Hamas, çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana sık sık buna benzer videolar yayınlıyor. Hamas videolarla İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun "Hamas'ı bitireceğiz" sözlerinin de bir rüya olduğunu gözler önüne seriyor.

İŞGAL GÜÇLERİ AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Hamas işgal güçlerinin ağır kayıplar verdiklerini açıklarken, İsrail hükümeti ise Gazze’deki çatışmalarda şu ana kadar 400’e yakın İsrailli askerinin öldürüldüğünü belirtiyor.

180 İSRAİL ZIRHLISI İMHA EDİLDİ

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de akşam saatlerinde yaptığı konuşmada son 10 günde en az 180 İsrail zırhlısının tamamen veya kısmen imha edildiğini, onlarca askerin öldürdüğünü duyurdu.

BİNLERCE MÜCAHİT HAZIRDA BEKLİYOR

"İşgal ordusu bizden ağır darbeler almaya devam ediyor onlara hazırladığımız saldırılar yaşadıklarının yüz katı olacak" diyen Ebu Ubeyde, savaşa girmek için sırasını bekleyen binlerce Mücahidin hazırda beklediğini söyledi.