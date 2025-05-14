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Hamas'tan suikast iddiası sonrası ilk açıklama: Yalanlardan ibaret

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamas&#039;tan suikast iddiası sonrası ilk açıklama: Yalanlardan ibaret
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Avrupa Hastanesi’ne saldırında Hamas'ın üst düzey isimlerinden Muhammed İbrahim Hasan Sinvar'a suikast düzenlendiği iddia edildi. Hamas'tan çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ilk açıklama geldi.

Gazze'de Avrupa Hastanesi ve çevresini vuran işgalci güçleri en az 6 Filistinlinin ölümüne, 40 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. İsrail yapılan saldırıda Ekim 2024'de suikast sonucu ölen Yahya Sinvar'ın kardeşi, Muhammed Sinvar'ın hedef alındığını ve Sinvar'ın öldüğü iddia edildi.

Hamas'tan saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

İSRAİL KATLİAM SUÇU İŞLİYOR

Gazze Şeridi’nde hizmet veren hastaneleri tamamen devre dışı bırakmayı hedefleyen yeni bir "katliam suçu" olduğunu belirten Hamas, İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesine yönelik bombardımanının hastalar, sağlık ekipleri, sivil savunma ve ambulans görevlilerinin de bulunduğu kaydetti.

İKİNCİ SALDIRIDA HASTANE TAMAMEN HİZMET DIŞI KALDI

Hamas, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu ve görevlilerin yaralıları kurtarmaya çalıştığı esnada yapılan ikinci saldırının ardından hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci faşist hükümet, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeyi ve çatışma tarihinde benzeri görülmemiş suçlar işlemeyi sürdürmektedir. Hasta ve yerinden edilmiş kişilerle dolu hastaneleri hedef alarak katliamlar gerçekleştirmekte ve insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır." denildi.

ASKERİ MERKEZLERİN BULUNDUĞU İDDİASI YALAN

İsrail ordusunun söz konusu yerlerde askeri merkezlerin bulunduğuna dair iddialarının, sadece yalanlardan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerden ibaret olduğu aktarılan açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerden sorumluluklarını yerine getirmesi ve Gazze Şeridi’nde devam eden katliamı derhal durdurmak için müdahalede bulunması istendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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