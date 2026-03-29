Northwestern Üniversitesi bilim insanları, tıp dünyasında çığır açacak "HOBIT" adlı minik bir cihaz geliştirdi. Deri altına yerleştirilen bir sakız büyüklüğündeki bu aparat, vücudunuzun içine adeta "canlı bir eczane" kuruyor.

Milyonlarca kronik hastanın her gün ilaç içme çilesi maziye karışıyor. Amerika’da bilim insanları, vücudun içine yerleştirildiğinde kendi kendine ilaç üretebilen devrim niteliğinde bir 'biyohibrit' sistem geliştirdi.

Sadece bir sakız çubuğu boyutunda olan cihaz, deri altına yerleştirildikten sonra içerisindeki programlanmış hücreler sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri anbean salgılamaya başlıyor.

Hap yok, iğne yok! Bilim dünyası bu buluşu konuşuyor: Vücudunuz kendi ilacını üretecek!

İÇİNDE "HÜCRE FABRİKASI" VAR

Sistemin çalışma mantığı oldukça büyüleyici. Cihazın içinde, ilaç üretmek üzere genetiğiyle oynanmış canlı hücreler bulunuyor. Yapılan testlerde bu minik fabrikanın aynı anda üç farklı görevi başarıyla yerine getirdiği görüldü:

Şeker hastalığı için gerekli olan insülin benzeri maddeleri üretiyor.

Açlık hissini kontrol eden ve metabolizmayı düzenleyen hormonlar salgılıyor.

HIV gibi ciddi hastalıklara karşı antikor üreterek vücudu savunuyor.

PÜF NOKTASI: KENDİ OKSİJENİNİ KENDİ ÜRETİYOR

Bugüne kadar bu tarz "ilaç implantları" yapılsa da en büyük sorun, içindeki hücrelerin oksijensiz kalıp ölmesiydi.

Northwestern ekibi bu sorunu dahiyane bir yöntemle çözdü. Cihazın içine yerleştirilen minik bir ünite, vücuttaki su moleküllerini parçalayarak hücreler için taze oksijen üretiyor. Böylece hücreler ölmeden haftalarca, hatta aylarca çalışmaya devam edebiliyor.

Yapılan deneylerde, oksijen desteği sayesinde hücrelerin yüzde 65’inin hayatta kaldığı ve ilaç üretiminin hiç aksamadığı kaydedildi.

NE ZAMAN KULLANILACAK?

Sıçanlar üzerinde yapılan testlerden tam not alan "Canlı Eczane" sistemi, şimdi daha büyük hayvanlar üzerinde denenmeye hazırlanıyor.

Bir kez deri altına yerleştirilen bu cihaz sayesinde, milyonlarca insan her gün avuç avuç hap içmekten veya her gün iğne yapma zorunluluğundan kurtulmuş olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası