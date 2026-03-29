ABD'nin operasyon düzenleyerek ülkesinden kaçırdığı Venezeula'nın devrik lideri Nicolas Maduro, hapisten paylaştığı ilk sosyal medya mesajında destekçilerine teşekkür etti. Maduro, mesajında, "İyiyiz, metanetliyiz, huzurluyuz ve sürekli dua halindeyiz" dedi.

ABD'nin operasyon düzenleyerek ülkesinden kaçırdığı Venezeula'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, komandoları tarafından Karakas’taki konutlarından ele geçirildikten sonra yaklaşık üç aydır New York’ta cezaevinde tutuluyordu.

Maduro ve Flores, hapisten paylaştıkları ilk kez sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Mesajda, hem kendisinin hem de eşi Cilia Flores’un durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maduro’nun X hesabından paylaşılan mesajda, “İyiyiz, metanetliyiz, huzurluyuz ve sürekli dua halindeyiz” ifadesi kullanıldı. Mesajın kim tarafından paylaşıldığı net değil.

Mesajda ayrıca, “İletilerinizi, mesajlarınızı, e‑postalarnızı, mektuplarınızı ve dualarınızı aldık. Her sevgi sözü, her sevgi jesti ve her destek ifadesi ruhlarımızı dolduruyor ve bizi ruhen güçlendiriyor” denildi.

Maduro’ya yakın bir kaynağın AFP’ye verdiği bilgiye göre, Maduro cezaevinde İncil okuyor ve bazı mahkûmlar tarafından hâlâ “başkan” olarak anılıyor.

Maduro’nun oğlu Nicolás Maduro Guerra, kamuoyu önündeki konuşmalarında babasının hapishanede iyi, sakin ve hatta egzersiz yaptığını söylemişti.

Maduro, 5 Ocak’ta New York’ta “uyuşturucu terörizmi”, kokain ithalatı komplosu, makineli silah ve patlayıcı bulundurma gibi suçlamalardan suçsuz olduğunu söyleyerek ifade verdi.

Ocak ayındaki operasyonla görevden indirilen Maduro’nun yerine eski başkan yardımcısı Delcy Rodríguez geçti. Rodríguez ülkeyi yönetirken siyasi tutuklular için tarihî bir af yasası çıkardı ve petrol ile maden sektörlerini ABD taleplerine göre düzenledi.

