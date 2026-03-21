Hark Adası iddialarına İran'dan sert cevap: Mezarlar hazırladık
ABD-İsrail'in hava saldırıları ile İran'da istediğini alamamasının ardından bölgeye kara harekatı düzenleneceği öne sürüldü. Kritik noktalardan biri olan 'Hark Adası'na kara harekatı' iddialarının ardından Tahran'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu "İran’a ait tüm adalarda, çocuk katilleri için mezarlar hazırladık" açıklamasında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, İran adalarına yönelik saldırıların çıkış noktası olduğunu belirttiği Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) El-Minhad ve Kuveyt’teki Ali El-Salem hava üslerinin hedef alındığını açıklayarak, "İran’a ait tüm adalarda, çocuk katili saldırganlar için mezarlar hazırladık" dedi.
"MEZARLAR HAZIRLADIK"
Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE ve Kuveyt’te bulunan bazı askeri üslerin hedef alındığını belirterek, "DMO Donanması, BAE'deki El-Minhad ve Kuveyt'teki Ali El-Salem hava üslerindeki tesisleri, ABD ve İsrail bağlantılı hava unsurlarına ait hangarlar ile yakıt depolarını yoğun balistik füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alarak imha etti. Bu üsler, İran adalarına yönelik saldırıların çıkış noktasıydı. İran’a ait tüm adalarda, çocuk katili saldırganlar için mezarlar hazırladık" ifadelerini kullandı.
TRUMP, İRAN'IN HARK ADASI'NI HEDEF ALDIKLARINI AÇIKLADI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti.