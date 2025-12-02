Ürdün ordusu Güney Askeri Bölgesi'nde hava sahası ihlal eden iki dron düşürdü. Dronlar Sınır Muhafızları tarafından tespit edilerek düşürüldü ve ilgili makamlara teslim edildi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi’nin sorumluluk alanının batı cephesinde, iki dronun sınırdan sızma girişiminin güvenlik ve askeri birimlerle koordinasyon halinde engellediği belirtildi.

Hava sahasını ihlal eden 2 dron düşürüldü! Ürdün sınırında sıcak saatler

DÜŞÜRÜLEN DRONLARA EL KONULDU

Dronların Sınır Muhafızları tarafından tespit edilmesinin ardından angajman kuralları kapsamında düşürüldüğü ve ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

