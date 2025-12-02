Anadolu Ajansı
Hava sahasını ihlal eden 2 dron düşürüldü! Ürdün sınırında sıcak saatler
Ürdün ordusu Güney Askeri Bölgesi'nde hava sahası ihlal eden iki dron düşürdü. Dronlar Sınır Muhafızları tarafından tespit edilerek düşürüldü ve ilgili makamlara teslim edildi.
Ürdün ordusu Güney Askeri Bölgesi’nin batı cephesinde hava sahasını ihlal eden iki dronu düşürdüğünü duyurdu.
- Dronlar sınırdan sızma girişiminde bulundu.
- Güvenlik ve askeri birimlerle koordinasyon halinde engellenmelerinden sonra düşürüldüler.
- Dronlar Sınır Muhafızları tarafından tespit edildi.
- Dronlar angajman kuralları kapsamında düşürüldü.
- Dronlar ilgili makamlara teslim edildi.
Ürdün ordusu, hava sahasını ihlal eden iki dronun düşürüldüğünü duyurdu.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, Güney Askeri Bölgesi’nin sorumluluk alanının batı cephesinde, iki dronun sınırdan sızma girişiminin güvenlik ve askeri birimlerle koordinasyon halinde engellediği belirtildi.
DÜŞÜRÜLEN DRONLARA EL KONULDU
Dronların Sınır Muhafızları tarafından tespit edilmesinin ardından angajman kuralları kapsamında düşürüldüğü ve ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.
