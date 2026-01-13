İspanya’nın Tenerife Adası’ndaki havalimanında 80 yaşındaki bir adam, hayatını kaybeden eşini tekerlekli sandalyeyle uçağa bindirmeye çalışırken güvenlik görevlilerine yakalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Tenerife Adası’ndaki Güney Havalimanı’nda meydana geldi. 80 yaşındaki bir adam, tekerlekli sandalyede oturan eşini uçağa bindirmek üzere güvenlik kontrol noktasına geldi. Ancak güvenlik görevlileri, kadının herhangi bir tepki vermediğini fark edince durumdan şüphelendi.

Havalimanında korkunç dakikalar! Ölen eşini uçağa bindirmeye çalışırken yakalandı

Yaşananları yerel gazeteye anlatan bir havalimanı çalışanı, “Güvenlik görevlisi kadına yaklaştı ve adamdan tekerlekli sandalyeyi teslim aldı. Kadının elini tuttuğunda vücut sıcaklığının düşük olduğunu ve nefes almadığını fark etti. Durum hemen amirlere bildirildi ve dakikalar içinde acil durum protokolü devreye sokuldu,” ifadelerini kullandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi, jandarma ve adli tıp ekibi sevk edildiği kaydedildi.

EŞİNİN BİRKAÇ SAAT ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, kimliği açıklanmayan yaşlı adam, yetkililere eşinin birkaç saat önce hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak yaşlı adamın, ölümün havalimanında gerçekleştiği izlenimini vermeye çalıştığı iddia edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

